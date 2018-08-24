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Детский сад в Омске рассказал о заборе с колючей проволокой вокруг площадки
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Детский сад в Омске рассказал о заборе с колючей проволокой вокруг площадки 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Newsru.com
НОВОСИБИРСК, 24 авг — РИА Новости. Детская игровая площадка частного детского сада в Омске, обнесенная забором с колючей проволокой, вызвала бурное обсуждение среди горожан, директор учреждения объяснила это защитой от вандалов.
Фотография детской площадки с высоким забором и колючей проволокой появилась в одном из популярных пабликов соцсети «ВКонтакте» и вызвала бурное обсуждение местных жителей, которые назвали ее детской площадкой «строгого режима». Некоторые посчитали такие меры оправданными, другие же говорят о «детской тюрьме».
В детском саду РИА Новости сообщили, что решились на это, защищая площадку от вандалов.
"Подростки из соседней пятиэтажки-общежития часто перелезали через забор, пили, курили, разбрасывали стекла, воспитатели находили даже презервативы. Беседы с этими детьми и их родителями ни к чему не приводили. Ну не собаку же там оставлять. Это решение стало последней каплей", — заявила директор детского сада Ирина Бетлей.
По ее словам, родители, который водят в детский сад своих детей, отнеслись к решению администрации учреждения установить высокий забор с колючей проволокой с пониманием, никто не говорил, что это выглядит нелепо.
"Сейчас все тихо и спокойно. Прекратились все безобразия. Все рады", — сказала директор, добавив, что сама долго не решалась на этот шаг, но в июле после очередной порчи имущества все же пошла на кардинальное решение проблемы.
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