В России на спиртных напитках могут появиться устрашающие картинки, как на сигаретах

Минздрав обсуждает введение устрашающих картинок на спиртных напитках. Речь идет о изображениях с информацией о вреде алкоголя, аналогичными тем, что публикуются на пачках сигарет. "Цель этой меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями", — цитируют "Известия" ведомство. На данный момент бутылки со спиртным снабжены только предупредительными надписями. Ранее «СП» писала, что американскими учеными опровергнуто мнение, что умеренное употребление алкоголя благотворно для сердца. Новости здоровья: Ученые: курение приводит к глухоте