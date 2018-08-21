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В России на спиртных напитках могут появиться устрашающие картинки, как на сигаретах
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В России на спиртных напитках могут появиться устрашающие картинки, как на сигаретах 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Минздрав обсуждает введение устрашающих картинок на спиртных напитках. Речь идет о изображениях с информацией о вреде алкоголя, аналогичными тем, что публикуются на пачках сигарет.
"Цель этой меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями", — цитируют "Известия" ведомство.
На данный момент бутылки со спиртным снабжены только предупредительными надписями.
Ранее «СП» писала, что американскими учеными опровергнуто мнение, что умеренное употребление алкоголя благотворно для сердца.
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