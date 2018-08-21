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Полсотни детских площадок привели в порядок за неделю в Подмосковье
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Полсотни детских площадок привели в порядок за неделю в Подмосковье 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Подмосковье продолжается проверка детских площадок и прочей дворовой игровой инфраструктуры. За минувшую неделю инспекторы посетили 240 объектов, сообщает телеканал «360».
После проверки были выданы предписания, целью которых является устранение выявленных нарушений. Всего требуют внимания соответствующих органов около 50 объектов.
Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева отметила, что экипажи Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области провели более полусотни рейдов.
"В результате проведенных рейдов устранили нарушения в содержании 50 площадок для детей", — пояснила глава регионального Госадмтехнадзора Витушева.
Более 30 механических повреждений уже устранены, отремонтированы ограждения, вывезен мусор с территорий, а также установлены безопасные подвесы качелей. Специалисты починили уличные светильники, привели в порядок 14 щитов.
Безопасность детей — одна из приоритетных задач, которая была сформулирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Татьяна Витушева еще раз напомнила об этом.
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