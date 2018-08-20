Ещё
За неделю Петербург отчистили от 3 тонн мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За неделю Петербург отчистили от 3 тонн мусора 

Собака.ru 8 минут назад
Фото: Собака.ru
Комитет по благоустройству отчитался о проделанной работе. За неделю с петербургских улиц вывезли три тысячи тонн грязи: 2,4 тысяч тонн смета и 507 тонн мусора. Во время полива и мойки вылили 25 тысяч кубометров воды. А с начала сезона техникой было использовано 720 тысяч кубометров.
За неделю сотрудники ручного труда отработали примерно 7 000 смен, а техника «откатала» 4,2 тысяч смен.
Также сообщается, что сегодня в городе трудятся 800 дворников и 340 спецмашин.
Ранее мы писали, что реку Новую оздоровят после загрязнения стоками из Пулково.
Фото: «gov.spb.ru»
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака.ru: последние новости
Путин подписал закон о правилах сноса самостроев Борис Вишневский просит остановить проект «Евростроя» «Питерлэнд» под замком
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о страшном насилии Хачатуряна над дочерьми132
Германия отказалась слушать Путина554
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера59
Меркель поставила Порошенко на место226
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии8
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
00:46
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает
Погода Новости Москвы
02:04
Российские войска подняты по тревоге
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение