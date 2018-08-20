За неделю Петербург отчистили от 3 тонн мусора

Комитет по благоустройству отчитался о проделанной работе. За неделю с петербургских улиц вывезли три тысячи тонн грязи: 2,4 тысяч тонн смета и 507 тонн мусора. Во время полива и мойки вылили 25 тысяч кубометров воды. А с начала сезона техникой было использовано 720 тысяч кубометров.

За неделю сотрудники ручного труда отработали примерно 7 000 смен, а техника «откатала» 4,2 тысяч смен.

Также сообщается, что сегодня в городе трудятся 800 дворников и 340 спецмашин.

Ранее мы писали, что реку Новую оздоровят после загрязнения стоками из Пулково.

Фото: «gov.spb.ru»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.