В Лефортовский пруд запустили рыбу

18 августа в Лефортовский пруд было выпущено 500 карпов, 500 линей и 500 особей белого амура. Об этом сообщает пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

«С помощью зарыбления решается проблема очистки водоемов от заиливания, поскольку данные виды рыб хорошо перерабатывают излишнюю растительность. Кроме того, это позволяет формировать экосистемы водоемов, увеличивать численность отдельных ценных видов рыб», — говорится в сообщении.

Также напоминается, что 4 августа состоялось зарыбление озера Святое в природно–историческом парке «Косинский». Было выпущено по 1000 карпов, толстолобиков, белого амура.