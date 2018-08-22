Экскурсию по парку неба можно будет совершить в Московском планетарии до 7 сентября

На время закрытия Большого Звездного зала в период с 22 августа по 7 сентября Московский планетарий предоставит посетителям новую услугу — экскурсию по музею Урании и парку неба, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

Ранее два музея — классический и под открытым небом — можно было посетить по билету на сеанс в Большом Звездном зале. Теперь же посетители смогут ознакомиться с экспонатами во время интересной экскурсии.

«В музее Урании представлены старинные телескопы, архивные материалы о создании планетария, обширная коллекция метеоритов, большие глобусы планет. Здесь посетители узнают о средствах изучения звездного неба с древних времен до настоящих дней, познакомятся с планетами Солнечной системы, чудесами света, старинными книгами и гравюрами», — говорится в сообщении.

В парке неба собрана коллекция древних и новых орудий познания Вселенной, различные солнечные часы — от гигантских площадных до садово-парковых, дуги небесных сфер, индийская крылатая лестница в небо Самрат Янтра, каменное кольцо Стоунхенджа, пирамида Хеопса, Московский меридиан — вот лишь неполный перечень экспонатов живописного уголка истории познания Земли и неба.

Билет на экскурсию по музею Урании и парку неба можно приобрести в кассах планетария. Начало экскурсий для сборных групп: 10:20, 11:30, 12:40, 13:50, 15:00, 16:10, 17:20, 18:30.