От медиаторов до психоделиков

Доктор биологических наук Вячеслав Дубынин расскажет, что такое медиаторы и как их работа определяет психическое состояние человека, как в нашем мозге происходит привыкание и формируется зависимость от чего-либо и каковы принципы действия лекарств, имитирующих сигналы нервной системы: от средств для лечения насморка до препаратов от депрессии.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.