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От медиаторов до психоделиков
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От медиаторов до психоделиков 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Доктор биологических наук Вячеслав Дубынин расскажет, что такое медиаторы и как их работа определяет психическое состояние человека, как в нашем мозге происходит привыкание и формируется зависимость от чего-либо и каковы принципы действия лекарств, имитирующих сигналы нервной системы: от средств для лечения насморка до препаратов от депрессии.
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