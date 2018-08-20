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На благоустройство территории института физики КФУ выделят до 6,3 млн рублей
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На благоустройство территории института физики КФУ выделят до 6,3 млн рублей 

Rambler News Service 33 минуты назад
Фото: Реальное время
В Казани разместили аукцион по поиску подрядчика для благоустройства территории института физики Казанского федерального университета, пишет Inkazan.ru со ссылкой на портал госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составит 6,3 млн руб., аукцион состоится в сентябре.
Подрядчик должен будет в течение 60 дней обновить на территории здания бортовые камни, установить террасные доски, отремонтировать крыльцо и провести работы по озеленению. Также необходимо отремонтировать штукатурку на фасаде, постелить искусственный мох и проч.
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