В Подмосковье открылся крупнейший военно-технический форум «АРМИЯ-2018»

Иностранных делегаций собралось в Подмосковье более сотни. «Когда к нам приезжают друзья, мы готовы делиться всем тем, что у нас есть, всем тем, что мы сумели создать за это время», — сказал на открытии форума министр обороны РФ Сергей Шойгу . Он подчеркнул, что большинство представленных на форуме образцов проверено в боевых условиях и российская промышленность вышла на самый современный уровень.

Известно, что в том числе благодаря таким вот смотрам оружейно-технический экспорт России последние три года в среднем растет на 11 процентов. Того и гляди, догоним и перегоним Америку. И ведь торгуем не «утюгами», а высокотехнологичными боевыми системами, аналогов некоторым нет в тех же США

Например, по оценке международных экспертов, американский комплекс ПВО MIM-104 «Пэтриот» по основным характеристикам значительно уступает российскому С-400 «Триумф».

Цена тоже имеет значение: миллиард долларов против наших за 80-100 миллионов долларов. Закупку этих систем Турцией пытается затормозить Вашингтон. Однако на форуме глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подтвердил: контракт исполняется в согласованные сроки и поставки Анкаре С-400 начнутся в будущем году.

Устраивая подобные смотры, Россия четко дает понять недоброжелателям: нам есть что защищать и чем защищаться. Это не гипотетическое утверждение, ведь многие экспонаты форума «АРМИЯ» прошли «обкатку» войной, применялись против международных террористов в Сирии . Понятно, что такое оружие и техника в первую очередь поступают в нашу армию.

Именно к этому арсеналу проявляют повышенный интерес зарубежные гости подмосковной выставки. Оружейный экспорт России становится весомым источником пополнения бюджета. Продажа высокотехнологичных машин и систем только в прошлом году принесла в казну более 15 миллиардов долларов.

И еще один очень важный момент. Знакомство с оружейно-техническими новинками вызывает гордость у наших сограждан. А у подростков — еще и интерес к армии, ее оборонно-промышленному комплексу. Все военное постепенно становится брендом, рождает новую моду у молодежи.

Наверное, поэтому президент Владимир Путин в приветствии к организаторам и гостям форума счел необходимым отдельно обратиться к ребятам, которые впервые придут посмотреть на такие экспозиции и выставки.

Сумма контрактов на военную технику, подписанных на форуме «АРМИЯ-2018», превысит 40 млрд рублей

"Убежден, вы не просто узнаете много нового и интересного, но в полной мере прочувствуете, как высока честь быть защитником Родины, какие возможности для самореализации, для труда и созидания открываются сегодня в науке, оборонно-промышленном комплексе и других отраслях экономики", — отметил Путин.

Форум в Подмосковье президент назвал «востребованной площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества». А еще — инструментом укрепления партнерских контактов между оборонными ведомствами разных стран.

В том, что это действительно так, можно судить по первому дню его работы. Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на полях форума «АРМИЯ-2018» подписал межправительственные соглашения о военном сотрудничестве России с Центральноафриканской Республикой и государством Буркина-Фасо . Это наверняка далеко не единственные соглашения, которые на нынешней неделе заключат в Подмосковье.

На наших глазах меняются приоритеты в формировании гособоронзаказа. Совсем недавно главным считалось быстрее насытить армию новыми образцами вооружения. Их доля в арсеналах отечественных Вооруженных сил к 2020 году должна составить 70 процентов. Под новейшими системами, как правило, подразумевались образцы, которые задумывались еще в СССР, но их выпуск по известным причинам отложили.

Созданные на новой технологической базе, они по ряду боевых качеств опередили зарубежные аналоги. К примеру, гусеничная платформа «Армата», вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, многоцелевые атомные субмарины «Ясень».

Однако сейчас на первый план выходит не только количество, условно говоря, брони, пусть и лучшей в мире, а брони умной — без всяких кавычек. Уже в ближайшем будущем и техника будет воевать не числом, а почти человеческим умением — прозорлив был Александр Суворов

Искусственный интеллект входит в системы управления боевой техникой так стремительно, что совсем скоро, казалось бы, фантастические терминаторы-киборги и робокопы станут реальностью. Обретет новый смысл и понятие «высокоточное оружие». Авиабомбы и ракеты смогут без промаха бить не только в заранее определенные цели, но по ходу полета, если возникнет необходимость, сами менять приоритеты и выбирать для поражения новые, более важные цели.

Важное здесь то, что искусственно-интеллектуальная революция во всех странах началась с одинаковых стартовых позиций. И еще, так называемое железо в ней играет не самую важную роль. Главное — математика и программирование. А в умении создавать самые совершенные алгоритмы для компьютерных систем, наши специалисты, в том числе молодые, если и не впереди планеты всей, то на самых передовых позициях.

Уже сегодня создаются боевые системы с совершенно удивительными свойствами. Например, ударно-разведывательные беспилотники способны не только сканировать ту или иную территорию, но и выделять на ней все предметы и живые существа.

Современный дрон никогда не спутает танк с грузовиком или человека с лошадью. Более того, компьютерные программы позволяют понимать, техника какой марки попала в объектив следящего устройства. Для наиболее эффективного ее поражения выбираются и соответствующие боеприпасы. Есть еще более удивительные примеры, которые тоже начинают реализовываться.

Предположим, наземному робототехническому комплексу необходимо провести разведку неизвестной местности, да еще где-нибудь в разрушенном городе. В процессе движения робот ведет постоянную видеосъемку окружающей обстановки. Одновременно он получает информацию с разведывательных самолетов или беспилотников, барражирующих над исследуемой территорией, а также со спутников.

Электронные «мозги» робота мгновенно обрабатывают всю полученную информацию и создают 3D-картину. На ней робот не только видит себя как бы со стороны, но он действительно видит все, что происходит на соседних улицах, за стенами окружающих его строений. И действия его будут полностью адекватны той обстановке и тем угрозам, которые имеют место быть, как говорится, здесь и сейчас. Человеческий мозг просто не способен обработать такое количество разнообразной информации, поступающей одновременно по многим каналам. А роботы уже могут.

На форуме «АРМИЯ-2018» представлено много наземных робототехнических комплексов, беспилотников и высокоточного оружия. Внедрение в их управляющие системы программ искусственного интеллекта придаст и так вполне современным системам качественно новые свойства и способности.

В экспозиции "Ростеха" впервые на примере защитного шлема — армейской каски — показано уникальное покрытие для боевой техники и экипировки солдат — оно способно мимикрировать под цвет окружающей среды. Можно сказать, что это тоже своего рода искусственный интеллект. Специализированный электроуправляемый материал, которым покрыт прототип шлема, меняет цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей среды.

Боец, облаченный в форму с покрытием из электроуправляемого материала, станет реально невидимым

В будущем, утверждают разработчики, материал сможет отображать динамические изменения интенсивности цвета, имитируя сложные графические изображения, например, колебания листвы при порывах ветра. Боец, облаченный в форму с таким покрытием, станет реально невидимым.

Кибернетические организмы с искусственным интеллектом, призванные в армию, не только сократят уровень человеческих потерь на поле боя, но и уменьшат количество оружия, необходимого для эффективной обороны и гарантированной победы. Так что в перспективе, даже уменьшая военный бюджет, можно будет укреплять боевую мощь Вооруженных сил. А в формировании будущего гособоронзаказа приоритет, скорее всего, отдадут не просто количественным закупкам новой техники, а именно умному оружию.

Мнение эксперта