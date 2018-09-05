«Лиза Алерт Ямал» продолжает искать пропавших северян

В автономном округе поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Ямал» продолжает поиски пропавших Ивана Колобова, Эдуарда Галимова и Максима Усова. Как рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Ямал» Игорь Заборовский, поиски ведутся ежедневно, но, к сожалению, пока результатов нет.

«По всем пропавшим мы распространяем ориентировки, опрашиваем население и водителей на трассах», — пояснил он.

Напомним, один из пропавших Иван Колобов из поселка Пурпе Пуровского района 15 августа поехал по работе в сторону месторождения и не вернулся. Эдуард Галимов из поселка Коротчаево 12 августа уехал на рыбалку и о его местонахождении никто не знает. О Максиме Усове из Надыма нет никакой информации с 28 июня.

Неравнодушные ямальцы могут помочь в поисках. По всем вопросам можно звонить по телефону «горячей линии» 8-800-700-54-52.