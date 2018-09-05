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«Лиза Алерт Ямал» продолжает искать пропавших северян
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«Лиза Алерт Ямал» продолжает искать пропавших северян 

ИА Север-Пресс + ещё 45 31 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
В автономном округе поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Ямал» продолжает поиски пропавших Ивана Колобова, Эдуарда Галимова и Максима Усова. Как рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Ямал» Игорь Заборовский, поиски ведутся ежедневно, но, к сожалению, пока результатов нет.
«По всем пропавшим мы распространяем ориентировки, опрашиваем население и водителей на трассах», — пояснил он.
Напомним, один из пропавших Иван Колобов из поселка Пурпе Пуровского района 15 августа поехал по работе в сторону месторождения и не вернулся. Эдуард Галимов из поселка Коротчаево 12 августа уехал на рыбалку и о его местонахождении никто не знает. О Максиме Усове из Надыма нет никакой информации с 28 июня.
Неравнодушные ямальцы могут помочь в поисках. По всем вопросам можно звонить по телефону «горячей линии» 8-800-700-54-52.
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