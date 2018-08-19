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Жителей трех районов Владивостока ждет масштабное отключение горячей воды
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Жителей трех районов Владивостока ждет масштабное отключение горячей воды 

Primpress 27 минут назад
Фото: Primpress
С 20 по 27 августа во Владивостоке начнется третий этап гидравлических испытаний, в связи с чем, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу «ДГК».
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