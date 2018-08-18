Центр Пскова оказался построенным на кладбище

Древние могилы обнаружили в центре Пскова на пересечении улиц Свердлова и Спегальского. Об этом стало известно в ходе археологических раскопок, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Археологического центра Псковской области Марину Кулакову.

По ее словам, раньше на этом месте стоял монастырь Михаила в Поле, к которому прилегало кладбище. Обитель построили еще в XIV веке. В 60-х годах XX века монастырские постройки и большая часть захоронения были разрушены. На этом месте проложили инженерные коммуникации, а асфальт положили прямо на могилах.

Историки изучили около 120 погребений, которые будут отданы в введение антропологов. Кулакова предположила, что захоронение может относиться к XI–XII векам. Об этом свидетельствуют найденные на месте браслет и стеклянная бусина XII века. Одной из интересных находок здесь стал череп с венцом. Причем, отделить его от кости не удалось.