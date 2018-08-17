Археологи нашли эллинистическую подвеску на раскопках в Крыму

Крым. Археологи нашли эллинистическую подвеску на раскопках на территории городища Мангуп, сообщает РИА Новости

Об этом заявил декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Александр Герцен

«Подвеска эллинистическая с египетскими мотивами. Как она к нам попала в средневековое городище, только гадать остаётся. Но у нас фантазёров много, что-нибудь подскажут на этот счёт», — сказал он.

Как отметил Герцен, подвеска датируется IV-III веками до нашей эры. На ней изображена женщина.

Эксперт также сообщил, что во время экспедиции 2018 года специалисты продолжили исследовать дворец мангупских князей, где велись переговоры о заключении союза между княжеством Московским и княжеством Феодоро.

Ранее в Крыму археологи обнаружили античный склеп с изображением Геркулеса.