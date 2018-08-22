Роскачество: Более 60% образцов школьной формы не соответствуют требованиям

Российская система качества (Роскачество) проверила 62 бренда школьной формы, представленный на российском рынке, в 60% исследованных образцов выявлены нарушения. Об это журналистам заявила руководитель пресс-службы организации Мария-Марта Галичева.

«Исследования проводилось такой части школьной формы, как брюки для мальчиков, по 60 показателям. В эти показатели включены качество ткани, способность ткани удерживать влагу, ее токсичность, а также образование катышков и ее усадка после стирки. По сравнению с 2016 г. количество выявленных нарушений в 2018 г. снизилось на 20%. В этом году 60% исследованных образцов имеют нарушения, в первую очередь связанные со способностью ткани дышать, способностью ткани впитывать влагу и несоответвствием маркировки с реальным составом ткани», — уточнила она.

По ее словам, в 2018 г. было исследовано 62 бренда, которые представлены на российском рынке

«Наше исследование выявило лидеров рынка, форма которых обладает повышенным качеством: «Наша форма», «Лидер Торг», «Одежда», «Смена», «Старт» и Olmi», — добавила руководитель пресс-службы.

Она также добавила, что Роскачество подготовило проект ГОСТа на школьную форму, который включает идентификационные признаки формы, санитарно-гигиенические требования для подкладки и для ткани верха, а также требования к потребительским характеристикам. Сам ГОСТ должен быть утвержден Росстандартом.