Минприроды внесло в правительство поправки в закон «О недрах»

Минприроды разработало поправки в закон «О недрах», которые должны сделать привлекательным для компаний добычу трудноизвлекаемой нефти. Законопроект уже внесен в правительство для согласования. Как отмечается в сообщении ведомства, одним из важных элементов добычи трудноизвлекаемой нефти должны стать полигоны по разработке технологии разведки и ее добычи.

Предусматривается два режима создания и эксплуатации научно-технологических полигонов. Первый — компании смогут получить по итогам конкурса на научные разработки лицензии на участки недр нераспределенного фонда. Второй — получить право пользования на участках распределенного фонда. Законопроект поддержали ведущие нефтегазовые компании.