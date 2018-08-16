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Минприроды внесло в правительство поправки в закон «О недрах»
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Минприроды внесло в правительство поправки в закон «О недрах» 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Минприроды разработало поправки в закон «О недрах», которые должны сделать привлекательным для компаний добычу трудноизвлекаемой нефти. Законопроект уже внесен в правительство для согласования. Как отмечается в сообщении ведомства, одним из важных элементов добычи трудноизвлекаемой нефти должны стать полигоны по разработке технологии разведки и ее добычи.
Предусматривается два режима создания и эксплуатации научно-технологических полигонов. Первый — компании смогут получить по итогам конкурса на научные разработки лицензии на участки недр нераспределенного фонда. Второй — получить право пользования на участках распределенного фонда. Законопроект поддержали ведущие нефтегазовые компании.
В случае принятия поправок начнется «новый этап в освоении Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции», цитирует пресс-служба ведомства главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. По его подсчетам, в этом регионе только баженовская свита обеспечит прирост извлекаемых запасов углеводородов на один миллиард тонн нефтяного эквивалента.
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