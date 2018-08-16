Пары электронной сигареты усиливают воспаление

Фото: FlickrПары электронной сигареты усиливают воспалениеПары электронной сигареты повышают производство воспалительных химических веществ и отключают ключевые защитные клетки в легких, которые защищают организм от вредных частиц. Об этом говорится в экспериментальном исследовании, опубликованном в журнале Thorax.

Электронные сигареты вреднее чем мы думаем

Пары ухудшают активность альвеолярных макрофагов, которые поглощают и удаляют пылевые частицы, бактерии и аллергены.

Согласно полученным результатам, исследователи предполагают, что электронные сигареты могут быть более вредными, чем мы думаем. Некоторые из эффектов были похожи на те, которые наблюдались у обычных курильщиков и людей с хроническими заболеваниями легких. Но для подтверждения нужно исследовать эту тему в дальнейшем.

Материалы и методы обследования

Вейпинг становится все более популярным, и большая часть исследования была сфокусирована на химическом составе электронной сигаретной жидкости до испарения. Чтобы выяснить, как испарение может изменить химический состав жидкости и какое влияние это может оказать на здоровье, ученые разработали механическую процедуру для имитации испарения и получения конденсата из пара. Они извлекли альвеолярные макрофаги из образцов легочной ткани, предоставленных восемью некурящими людьми, у которых никогда не было астмы или хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Треть клеток подвергалась воздействию обычной жидкости для электронных сигарет, а другая треть была под воздействием испаренного конденсата с никотином и без него, а треть клеток не была подвержена испытаниям в течение 24 часов.

Результаты научной работы

Результаты показали, что конденсат был значительно более вредным для клеток, чем жидкость электронной сигареты, и что эти эффекты ухудшались по мере увеличения «дозы». После 24 часов воздействия общее количество жизнеспособных клеток, подвергшихся парам конденсата, значительно уменьшилось по сравнению с необработанными клетками, а конденсат, содержащий никотин, преувеличил этот эффект.

Воздействие конденсата увеличивает гибель клеток и производство свободных радикалов в 50 раз. Это значительно увеличило производство воспалительных химических веществ, особенно когда конденсат содержал никотин. Более того, способность клеток, подвергшихся воздействию конденсата, поглощать бактерии была нарушена, хотя лечение антиоксидантом восстановило эту функцию и помогло уменьшить некоторые другие вредные эффекты. Ученые заключают, что сам процесс курения электронной сигареты может повредить жизненно важные клетки иммунной системы, по крайней мере это было замечено в лабораторных условиях.

Выводы

«В сигаретном дыме в отличие от паров электронных сигарет есть молекулы, вызывающие рак. Но если злоупотреблять вейпингом в течение 20— 30 лет, это может вызвать ХОБЛ», — утверждают ученые.

Авторы другого исследования утверждают, что электронные сигареты могут вызвать рак и заболевания сердца.