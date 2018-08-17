Больше не вымирающий вид: в Китае растет популяция панд

Большие панды — больше не вымирающий вид. В Китае растет популяция бамбуковых мишек, передает «МИР 24».

Причиной стало улучшение среды обитания. Согласно последней переписи диких панд, их численность достигла почти двух тысяч. Тогда как 40 лет назад их было всего около тысячи. В этом году в научно-исследовательском центре в Чэнду родились 10 детенышей, в том числе четыре пары близнецов. Все малыши здоровы и чувствуют себя хорошо. Заводчики в центре, помогают матерям ухаживать за детьми.

«Большинство матерей-панд заботятся о своих малышах. Но есть несколько мамочек, которые отказываются от детенышей. Тогда наши заводчики перемещают их в инкубатор», — указала исследователь Лю Юлян.

Но не все так хорошо. Международный союз охраны природы предупреждает, что за следующие 80 лет из-за изменения климата площадь бамбуковых лесов, где обитают панды, сократится на треть.

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