Развитие роботов способствует росту рабочих мест, заявили в НАУРР

ПЕКИН, 16 авг — РИА Новости . Роботы не отнимут у людей рабочие места, наоборот, развитие робототехники ведет к расширению различных отраслей и снижению безработицы, заявила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алиса Конюховская.

"Если мы посмотрим на динамику самых роботизированных и автоматизированных отраслей, к примеру, автопром, и вы увидите, что при динамике увеличении числа роботов увеличилось и количество занятых в отрасли людей, потому что, если мы не используем роботов, чтобы быть эффективными, мы теряем в конкурентоспособности, а если мы теряем в конкурентоспособности, мы вообще можем потерять бизнес и все рабочие места", — сказала Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники.

По ее словам, «роботы устанавливаются там, где отрасль растет и где есть деньги».

"Когда растет отрасль и объемы производства в условиях конкуренции, когда предприятиям нужно повышать свою эффективность, они устанавливают роботов и за счет этого повышается эффективность, растет производство, они могут расширяться, устанавливать роботов и набирать еще людей. Складывается позитивная картина", — пояснила она.

"Если посмотреть по статистике самых роботизированных стран, можно посмотреть, какая там безработица — и она там низкая. Хороший пример — Южная Корея , одна из самых роботизированных стран, около 600 роботов на 10 тысяч рабочих, но у них и очень низкая безработица", — сообщила собеседница агентства.

Конюховская отметила, что каждый год ассоциация собирает статистику и по рынку промышленной робототехники, и по рынку сервисной робототехники в России

"Так вот, в обоих секторах в 2018 году ожидается рост занятости на 30%, есть дикая потребность в кадрах, но об этом не говорят и не пишут, об этом попросту не знают. Все идут на поводу у исследований, которые выпустили именитые организации, по факту некому работать", — добавила она.

По ее словам, специализированные учебные заведения «готовят не те кадры, которые будут востребованы, из-за низкой кооперации с индустрией, работодателями».

"Робототехники-выпускники не знают, где они будут работать, и это серьезная проблема… Необходимо добиться того, чтобы общество поняло, что это важно, что это полезно, что роботы — это не зло", подчеркнула Конюховская.