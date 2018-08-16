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Развитие роботов способствует росту рабочих мест, заявили в НАУРР
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Развитие роботов способствует росту рабочих мест, заявили в НАУРР 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 16 авг — РИА Новости. Роботы не отнимут у людей рабочие места, наоборот, развитие робототехники ведет к расширению различных отраслей и снижению безработицы, заявила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алиса Конюховская.
"Если мы посмотрим на динамику самых роботизированных и автоматизированных отраслей, к примеру, автопром, и вы увидите, что при динамике увеличении числа роботов увеличилось и количество занятых в отрасли людей, потому что, если мы не используем роботов, чтобы быть эффективными, мы теряем в конкурентоспособности, а если мы теряем в конкурентоспособности, мы вообще можем потерять бизнес и все рабочие места", — сказала Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники.
По ее словам, «роботы устанавливаются там, где отрасль растет и где есть деньги».
"Когда растет отрасль и объемы производства в условиях конкуренции, когда предприятиям нужно повышать свою эффективность, они устанавливают роботов и за счет этого повышается эффективность, растет производство, они могут расширяться, устанавливать роботов и набирать еще людей. Складывается позитивная картина", — пояснила она.
"Если посмотреть по статистике самых роботизированных стран, можно посмотреть, какая там безработица — и она там низкая. Хороший пример — Южная Корея, одна из самых роботизированных стран, около 600 роботов на 10 тысяч рабочих, но у них и очень низкая безработица", — сообщила собеседница агентства.
Конюховская отметила, что каждый год ассоциация собирает статистику и по рынку промышленной робототехники, и по рынку сервисной робототехники в России.
"Так вот, в обоих секторах в 2018 году ожидается рост занятости на 30%, есть дикая потребность в кадрах, но об этом не говорят и не пишут, об этом попросту не знают. Все идут на поводу у исследований, которые выпустили именитые организации, по факту некому работать", — добавила она.
По ее словам, специализированные учебные заведения «готовят не те кадры, которые будут востребованы, из-за низкой кооперации с индустрией, работодателями».
"Робототехники-выпускники не знают, где они будут работать, и это серьезная проблема… Необходимо добиться того, чтобы общество поняло, что это важно, что это полезно, что роботы — это не зло", подчеркнула Конюховская.
По данным НАУРР, с 2010 по 2015 год в США было установлено 80 тысяч роботов, что позволило создать 230 тысяч новых рабочих мест. В Германии за этот же период было установлено 13 тысяч роботов и создано 93 тысячи рабочих мест. В Китае только в 2014 году установили 21 тысячу роботов, а количество сотрудников в отрасли увеличилось с 3,4 миллиона до 3,5 миллионов человек.
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