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Очередь в детские сады Удмуртии превысила 6 тыс. детей
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Очередь в детские сады Удмуртии превысила 6 тыс. детей 

Rambler News Service 16 августа 2018
Фото: Комсомольская Правда
Более 6 тыс. детей записаны в очередь на получение места в детских садах в Удмуртии, пишет Udm-info.ru со ссылкой на Госсовет Удмуртии.
Зампредседателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко рассказала, что для решения проблемы власти включились в реализацию государственной программы развития образования.
Объем финансового обеспечения по данной программе на 2018 год составит более 780 млн руб., на 2019 год — 579 млн руб. За время реализации программы в Удмуртии дополнительно введут 2100 мест в ясельных группах.
На начало 2018 года детские сады региона посещали 15 837 детей до трех лет, отмечает издание.
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