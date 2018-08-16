Очередь в детские сады Удмуртии превысила 6 тыс. детей

Более 6 тыс. детей записаны в очередь на получение места в детских садах в Удмуртии , пишет Udm-info.ru со ссылкой на Госсовет Удмуртии.

Зампредседателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко рассказала, что для решения проблемы власти включились в реализацию государственной программы развития образования.

Объем финансового обеспечения по данной программе на 2018 год составит более 780 млн руб., на 2019 год — 579 млн руб. За время реализации программы в Удмуртии дополнительно введут 2100 мест в ясельных группах.

На начало 2018 года детские сады региона посещали 15 837 детей до трех лет, отмечает издание.