Ещё
В Казахстане обеспокоены ростом цен на уголь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казахстане обеспокоены ростом цен на уголь 

Мир24 3 часа назад
В правительстве Казахстана обсудили проблему роста цен на уголь. По мнению властей республики, стоимость на сырье искусственно повышают посредники. А повлиять на них нельзя, передает телеканал «МИР 24». Сейчас транспортная составляющая без учета ставок собственников вагонов составляет около 7%. По сравнению с прошлым годом она повысилась на 25 центов. Так, к примеру, перевозка угля из Шубаркольского разреза подорожала на 5 долларов.
«Мы видим, что возможно где-то будут злоупотребления ценой. У владельца этого железнодорожного тупика, в том числе, и у того, который реализует этот уголь», — поделился первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Роман Скляр.
Уголь в Казахстане добывают и реализуют с нескольких крупных месторождений: Шубарколь, Шоптыколь, Каражыра, Мамыт.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Самолет экстренно сел в Испании из-за кокаина в животе пассажирки Уборка сена и защита лошадей: приметы и поверья на 15 августа В Узбекистане создадут 100 плодоовощных кластеров
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
До конца света остались сутки145
У Крымского моста появилась новая проблема189
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения55
Мария Шукшина чудом избежала смерти7
В США насторожились из-за ненормального российского спутника118
Видео
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
07:19
У Крымского моста появилась новая проблема
Общество
03:26
Названа причина смерти Успенского
Общество
02:44
В московском метро произошел сбой
Происшествия Новости Москвы
01:31
Захарова констатировала провал США
Политика
01:15
«Новый» украинский танк стреляет тушенкой?
Оружие Армия
05:51
Следователь назвал причастных к убийству Листьева
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение