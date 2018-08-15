В Казахстане обеспокоены ростом цен на уголь

В правительстве Казахстана обсудили проблему роста цен на уголь. По мнению властей республики, стоимость на сырье искусственно повышают посредники. А повлиять на них нельзя, передает телеканал «МИР 24». Сейчас транспортная составляющая без учета ставок собственников вагонов составляет около 7%. По сравнению с прошлым годом она повысилась на 25 центов. Так, к примеру, перевозка угля из Шубаркольского разреза подорожала на 5 долларов.

«Мы видим, что возможно где-то будут злоупотребления ценой. У владельца этого железнодорожного тупика, в том числе, и у того, который реализует этот уголь», — поделился первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Роман Скляр

Уголь в Казахстане добывают и реализуют с нескольких крупных месторождений: Шубарколь, Шоптыколь, Каражыра, Мамыт.

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