Горожанам расскажут о жизни и творчестве Льва Толстого в Российской государственной библиотеке 

В Российской государственной библиотеке 15 августа проведут первую лекцию из цикла публичных дискуссий «Зачем Толстой?».
Гостям расскажут, в чем заключается актуальность таких известных романов автора, как «Война и мир», «Воскресение» и «Анна Каренина». В этот раз приглашенные специалисты побеседуют с посетителями библиотеки на тему: «Зачем Толстой? Личность, свобода, государство», проинформировали на официальном сайте культурного учреждения.
Лекция начнется в 19:00 по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. Вход свободный. Необходимо заблаговременно зарегистрироваться.