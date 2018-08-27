Найдена причина загадочного поведения планеты Нибиру

Планета Нибиру расположена на расстоянии нескольких световых лет от Земли, но ее размеры таковы, что ее можно увидеть на небе невооруженным глазом. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского института, сообщают западные СМИ.

Многие люди на разных континентах замечали на небосклоне странную красноватую «звезду». Ее положение не совпадало с координатами известных светил и планет. Звезда появлялась на рассвете и на закате рядом с Солнцем и Луной. Уфологи пришли к выводу, что это и есть загадочная Нибиру.

Ранее сообщалось, что огромная планета может столкнуться с Землей и уничтожить все следы нашей цивилизации. О ее приближении свидетельствуют многочисленные стихийные бедствия — наводнения, извержения вулканов, цунами, будто бы вызванные гравитационным полем гиганта.

По последним данным, Нибиру продолжает оставаться за пределами Солнечной системы. Столкновение с Землей возможно, но произойдет оно весьма и весьма нескоро.

Напомним, первые упоминания об этой планете содержатся в шумерских летописях. Древние авторы писали о неком астрономическом объекте, который современные ученые затруднились определить. Многие считают, что Нибиру (или планета Х) вращается вокруг Солнца по крайне вытянутой орбите и появляется в пределах Солнечной системы один раз в 36 тысяч лет. Каждый ее визит несет катастрофу — так, в прошлый раз Нибиру превратила Марс в безжизненную пустыню.

Согласно другой теории, на планете Х обитает высокоразвитая инопланетная цивилизация. Некогда ее представители посетили Землю и научили аборигенов космологии, астрономии, геометрии и другим наукам. Но потом они покинули планету, а древние цивилизации погибли, успев зашифровать часть полученных знаний на глиняных табличках.

Многие считают, что инопланетяне до сих пор посещают нашу планету, но не афишируют свое присутствие. Астронавт NASA Лиланд Мелвин столкнулся со странным полупрозрачным существом, которое пробралось в отсек полезной нагрузки шаттла «Атлантис».

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