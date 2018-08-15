Омичей просят дать имя двухмесячному овцебыку

Большереченский зоопарк объявил конкурс на самое оригинальное имя для родившегося недавно овцебыка. Назвать теленка предлагают как простыми русскими именами, так и весьма экзотическими. Руководство Большереченского зоопарка просит омичей помочь с именем для детеныша овцебыка, который появился на свет два месяца назад у пары — Луны и Саида. Малыш еще держится поближе к маме, а та его защищает, не подпуская никого к теленку. Для защиты гостей зоопарка вольер, где живут копытные, обнесли ограждениями.

Как рассказали ИА «Омск Здесь» в зоопарке, омичи активно откликнулись на призыв и предлагают свои варианты имени. Среди них Экко, Бруни, Степа, Федор, Минотавр, Кеша, Брандон, Шурик, Тристан и многие другие. Подвести итоги конкурса планируется завтра.

Напомним, что в субботу, 18 августа, в Большереченском зоопарке отметят сразу два праздника — 32-й день рождения зоопарка и 10-летний юбилей черного леопарда Викинга. На праздник приглашают всех желающих.

Фото: Большереченский зоопарк