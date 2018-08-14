Ещё
Сибирские ученые выяснили, что у неандертальцев было чувство прекрасного
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сибирские ученые выяснили, что у неандертальцев было чувство прекрасного 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Новая находка новосибирских археологов позволила предположить, что неандертальцам было присуще чувство прекрасного. Некоторые предметы у них не имели утилитарного значения, а служили лишь для визуального наслаждения.
Как сообщает «Наука в Сибири», на стоянке неандертальцев в Чагырской пещере в Северо-Западном Алтае археологи обнаружили кристаллик горного хрусталя. По словам старшего научного сотрудника сектора археологии палеолита Института археологии и этнографии СО РАН Ксении Колобовой, специалист-трасолог изучил этот образец и не нашел на нем следов использования, однако установил, что кристаллик специально отламывали от друзы горного хрусталя.
— Можно говорить, что неандертальцы целенаправленно принесли в пещеру очень красивый объект и никак его там не эксплуатировали, — пояснила Ксения Колобова.
Эта версия подтверждается недавними открытиями археологов в Европе, где начали находить свидетельства неутилитарной деятельности неандертальцев в виде геометрических гравировок или круговых выкладок из сталактитов и сталагмитов в пещерах.
Чагырская пещера — пещера в среднегорном районе Северо-Западного Алтая, в долине реки Чарыш, на территории Краснощековского района, в окрестностях поселка Усть-Чагырка. Археологический объект мирового значения, как место обитания самых восточных неандертальцев. В пещере два зала, общей площадью около 130 кв. м. Культурные отложения содержат материалы среднепалеолитических индустрий и останки представителей неандертальского антропологического подвида. На данный момент обнаружены останки пяти взрослых и двоих детей, живших на стоянке от 60 тыс. до 50 тыс. лет назад.
Фото: sbras.info
sibnovosti.ru: последние новости
Территорию возле ДК КрАЗа обновили при поддержке РУСАЛа Обвиняемая в экстремизме барнаульская студентка в суде не признала вину В Иркутской области отметили «День мамонта»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию напугал ролик Минобороны РФ102
«Вы уже рабы, победа вам не нужна»329
Сын убитого Хачатуряна рассказал правду об отце99
Появились малоизвестные факты об ужасах Чернобыля109
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле131
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия Катастрофы
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение