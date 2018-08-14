Сибирские ученые выяснили, что у неандертальцев было чувство прекрасного

Новая находка новосибирских археологов позволила предположить, что неандертальцам было присуще чувство прекрасного. Некоторые предметы у них не имели утилитарного значения, а служили лишь для визуального наслаждения.

Как сообщает «Наука в Сибири», на стоянке неандертальцев в Чагырской пещере в Северо-Западном Алтае археологи обнаружили кристаллик горного хрусталя. По словам старшего научного сотрудника сектора археологии палеолита Института археологии и этнографии СО РАН Ксении Колобовой, специалист-трасолог изучил этот образец и не нашел на нем следов использования, однако установил, что кристаллик специально отламывали от друзы горного хрусталя.

— Можно говорить, что неандертальцы целенаправленно принесли в пещеру очень красивый объект и никак его там не эксплуатировали, — пояснила Ксения Колобова.

Эта версия подтверждается недавними открытиями археологов в Европе, где начали находить свидетельства неутилитарной деятельности неандертальцев в виде геометрических гравировок или круговых выкладок из сталактитов и сталагмитов в пещерах.

Чагырская пещера — пещера в среднегорном районе Северо-Западного Алтая, в долине реки Чарыш, на территории Краснощековского района, в окрестностях поселка Усть-Чагырка. Археологический объект мирового значения, как место обитания самых восточных неандертальцев. В пещере два зала, общей площадью около 130 кв. м. Культурные отложения содержат материалы среднепалеолитических индустрий и останки представителей неандертальского антропологического подвида. На данный момент обнаружены останки пяти взрослых и двоих детей, живших на стоянке от 60 тыс. до 50 тыс. лет назад.

Фото: sbras.info