Ещё
Как живёт калининградский жирафёнок Сафари в Белгородском зоопарке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как живёт калининградский жирафёнок Сафари в Белгородском зоопарке 

Клопс.Ru 32 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Телекомпания «Мир Белогорья» опубликовала видеозапись с жирафёнком Сафари, который на днях покинул Калининградский зоопарк.
Сообщается, что малыш пока мало кого к себе подпускает. Он боится посторонних звуков. Доверяет пока только директору Белгородского зоопарка Николаю Белову — тот специально приехал в Калининград за неделю до транспортировки, чтобы животное привыкло к нему. Сейчас Сафари даже принимает пищу из рук директора.
Для жирафёнка оборудовали зимний вольер с тепловентиляцией. Летняя же площадка имеет размер 2000 кв. м — это превосходные условия.
"Ну что ж, кажется, с выбором нового дома для нашего Сафари мы не ошиблись", — прокомментировали в Калининградском зоопарке.
Юного жирафа увезли паромом 8 августа.
Клопс.Ru: последние новости
Стали известны подробности падения человека с прогулочной яхты в Балтийском море Начальник калининградского УМВД наградил полицейских за работу на ЧМ В администрации Калининграда рассказали, куда девается отработанный бордюрный камень
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без «зеркал»: неожиданная реакция РФ на действия США257
США устроили провокацию у Крымского моста705
Трагедия в Италии: под руинами найдены выжившие125
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской77
Сергей Удальцов задержан в Москве45
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение