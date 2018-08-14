Как живёт калининградский жирафёнок Сафари в Белгородском зоопарке

Телекомпания «Мир Белогорья» опубликовала видеозапись с жирафёнком Сафари, который на днях покинул Калининградский зоопарк.

Сообщается, что малыш пока мало кого к себе подпускает. Он боится посторонних звуков. Доверяет пока только директору Белгородского зоопарка Николаю Белову — тот специально приехал в Калининград за неделю до транспортировки, чтобы животное привыкло к нему. Сейчас Сафари даже принимает пищу из рук директора.

Для жирафёнка оборудовали зимний вольер с тепловентиляцией. Летняя же площадка имеет размер 2000 кв. м — это превосходные условия.

"Ну что ж, кажется, с выбором нового дома для нашего Сафари мы не ошиблись", — прокомментировали в Калининградском зоопарке.

Юного жирафа увезли паромом 8 августа.