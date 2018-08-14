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«Все законно»: Василий Голубев поделился мнением насчет застройки Александровской рощи
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«Все законно»: Василий Голубев поделился мнением насчет застройки Александровской рощи 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
На месте рощи появится новый ЖК  Губернатор Ростовской области рассказал о том, как он относится к вырубке Александровской рощи. По словам Василия Голубева, все в рамках закона, ведь территория рощи, согласно генплану города, является зоной жилищного строительства.
— Проектирование, насколько мне известно, идет в рамках закона, — сказал Голубев в интервью «Коммерсанту». — До конца проект еще не утвержден. Город должен будет рассмотреть его, провести слушания и прочее. Проект пройдет все процедуры в соответствии с правилами застройки городских территорий.
Губернатор добавил, что правительство области ставит задачу к 2021 году решить в регионе проблему обманутых дольщиков. Инвестор проекта застройки Александровской рощи готов выделить дольщиком более 5% жилья в новом ЖК.
— Застройщики, готовые брать на себя подобную социальную нагрузку, — один из инструментов решения проблемы, — добавил губернатор.
Вопросы экологии губернатор затрагивать не стал.
5 августа в Ростове прошел митинг в защиту Александровской рощи. Но на самом деле защищать там уже нечего — вырубили две трети зеленых насаждений. На оставшемся участке к 2020 году планируют построить парк. Его площадь — всего 18 гектаров, при том, что парков в Александровке больше нет, а после того, как построят новый ЖК, район и вовсе задохнется. Стоит отметить, что официально застройщика все еще не нашли.
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