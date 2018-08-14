«Все законно»: Василий Голубев поделился мнением насчет застройки Александровской рощи

На месте рощи появится новый ЖК Губернатор Ростовской области рассказал о том, как он относится к вырубке Александровской рощи. По словам Василия Голубева, все в рамках закона, ведь территория рощи, согласно генплану города, является зоной жилищного строительства.

— Проектирование, насколько мне известно, идет в рамках закона, — сказал Голубев в интервью «Коммерсанту». — До конца проект еще не утвержден. Город должен будет рассмотреть его, провести слушания и прочее. Проект пройдет все процедуры в соответствии с правилами застройки городских территорий.

Губернатор добавил, что правительство области ставит задачу к 2021 году решить в регионе проблему обманутых дольщиков. Инвестор проекта застройки Александровской рощи готов выделить дольщиком более 5% жилья в новом ЖК.

— Застройщики, готовые брать на себя подобную социальную нагрузку, — один из инструментов решения проблемы, — добавил губернатор.

Вопросы экологии губернатор затрагивать не стал.