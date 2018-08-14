Василий Голубев прокомментировал ситуацию с Александровской рощей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев знает о конфликте, связанном с вырубкой и застройкой Александровской рощи, и считает, что проектирование идёт в рамках закона.

Об этом Василий Голубев рассказал в интервью газете КоммерсантЪ

Ранее «АиФ-Ростов» сообщал, что большая часть Александровской рощи — любимого места отдыха горожан, в конце июля была вырублена. Согласно доступной информации, здесь предполагается построить многоэтажный жилой комплекс.

Предполагаемый застройщик может получить землю под строительство без торгов, в обмен на предоставлении части принадлежащих ему квартир обманутым дольщикам. Местные жители активно возражают против вырубки рощи и проводят акции протеста.

«Территория рощи, в соответствии с генпланом города, является зоной жилищного строительства. Если бы этого не было, никто бы никаких предложений не рассматривал. Компания ничего не сможет строить, если это не вписывается в существующее законодательство.

Но проектирование, насколько мне известно, идет в рамках закона. До конца проект еще не утвержден; город должен будет рассмотреть его, провести слушания и прочее. Проект пройдет все процедуры в соответствии с правилами застройки городских территорий», — отметил Василий Голубев.

Кроме того, губернатор считает, что ситуацию с застройкой надо рассматривать в контексте проблемы с обманутыми дольщиками.

«Мы ставим перед собой задачу к 2021 году решить в регионе проблему обманутых дольщиков. Инвестор проекта застройки Александровской рощи говорит, что готов выделить более 5% жилья для решения этой проблемы. Застройщики, готовые брать на себя подобную социальную нагрузку, — один из инструментов решения проблемы», — считает Василий Голубев.

Напомним, что в Ростовской области не сдано около 60 объектов долевого строительства, число обманутых дольщиков около 2000 человек.