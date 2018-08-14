Центробанк Украины для удержания гривны от падения выставил на торги $100 млн за день 

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) для удержания курса национальной валюты от резкого падения во вторник вышел на аукцион с предложением в $100 млн Об этом свидетельствуют данные регулятора.
"Объявленный объем аукциона — $100 млн, общее количество удовлетворенных заявок субъектов рынка — 22 ($66,6 млн)", — говорится в сообщении на сайте НБУ.
Регулятор провел валютную интервенцию с целью недопущения резкого снижения курса гривны, которая в последнее время теряет 10 и более копеек по отношению к доллару ежедневно. Текущий курс составляет 27,34 гривны за доллар.
По мнению управляющего партнера инвестиционной компании Capital Times Эрика Наймана, курс гривны может опуститься до 30-32 гривен за доллар, а учетная ставка НБУ может резко вырасти с 17,5% до 22%. «Повышение ставки станет ответом на ожидаемую эмиссию, которая уже произошла, движение курса в район 30-32 гривен за доллар уже началось. И в таких условиях Украина вступает в осень, когда нужно газ покупать», — приводит его слова украинское издание «Корреспондент». Из-за кризисной ситуации, уверен Найман, золотовалютные резервы Украины могут сократиться более чем на $1 млрд
В конце июля регулятор сообщал, что причинами снижения курса гривны стали «вывод украинскими компаниями средств за рубеж для выплат дивидендов, снижение интереса иностранцев к облигациям госзайма и необходимость проводить возмещение НДС».
Еще одним фактором для снижения гривны в НБУ назвали «увеличение спроса на наличную валюту со стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона». Ранее регулятор указывал на важность возобновления программы сотрудничества с Международным валютным фондом, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. В текущем году Киев рассчитывает получить от МВФ около $1,9 млрд