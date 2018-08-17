Цель оправдывает средства: Как Нацбанк Украины пытается удержать гривну на плаву

Национальный банк Украины (НБУ) с 30 июля провел интервенции на межбанковском валютном рынке на $526,6 млн, в том числе на $215 млн на текущей неделе, и планирует дальнейшие вливания, чтобы предотвратить резкие скачки курса нацвалюты, сообщается на сайте регулятора.

«Предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургического и агропромышленного комплексов) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривны. В настоящее время наблюдается увеличение спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке по причине сезонных, ситуативных и психологических факторов», — отмечено в сообщении.

Сейчас НБУ старается не терять активного присутствия на рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны, которые усилились на текущей неделе в связи с дальнейшим превышением спроса на валюту над ее предложением.

«Для устранения дисбаланса на межбанковском валютном рынке, образовавшегося под действием определенных факторов, Нацбанк на этой неделе ежедневно выходил с продажей иностранной валюты. Всего таким образом было продано $215 млн, в том числе $24,8 млн во время валютного аукциона в пятницу, благодаря котором спрос на валюту был удовлетворен», — сообщает центробанк.

Также в сообщении отмечается, что центробанк в рамках режима гибкого курсообразования сглаживает только те значительные колебания курса, которые происходят вследствие ситуативных факторов.

«Если факторы, которые сложились в экономике, требуют ослабления или усиления курса, то он должен двигаться в нужном направлении, и НБУ этому движению не противодействует. Задача центробанка — не удерживать курс гривны на определенном уровне, а уменьшить интенсивность его колебаний и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и возникновение рисков для достижения инфляционной цели», — указанно в сообщении.