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Цель оправдывает средства: Как Нацбанк Украины пытается удержать гривну на плаву
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Цель оправдывает средства: Как Нацбанк Украины пытается удержать гривну на плаву 

Украина.ру 41 минуту назад
Фото: Украина.ру
Национальный банк Украины (НБУ) с 30 июля провел интервенции на межбанковском валютном рынке на $526,6 млн, в том числе на $215 млн на текущей неделе, и планирует дальнейшие вливания, чтобы предотвратить резкие скачки курса нацвалюты, сообщается на сайте регулятора.
«Предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургического и агропромышленного комплексов) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривны. В настоящее время наблюдается увеличение спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке по причине сезонных, ситуативных и психологических факторов», — отмечено в сообщении.
Сейчас НБУ старается не терять активного присутствия на рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны, которые усилились на текущей неделе в связи с дальнейшим превышением спроса на валюту над ее предложением.
«Для устранения дисбаланса на межбанковском валютном рынке, образовавшегося под действием определенных факторов, Нацбанк на этой неделе ежедневно выходил с продажей иностранной валюты. Всего таким образом было продано $215 млн, в том числе $24,8 млн во время валютного аукциона в пятницу, благодаря котором спрос на валюту был удовлетворен», — сообщает центробанк.
Также в сообщении отмечается, что центробанк в рамках режима гибкого курсообразования сглаживает только те значительные колебания курса, которые происходят вследствие ситуативных факторов.
«Если факторы, которые сложились в экономике, требуют ослабления или усиления курса, то он должен двигаться в нужном направлении, и НБУ этому движению не противодействует. Задача центробанка — не удерживать курс гривны на определенном уровне, а уменьшить интенсивность его колебаний и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и возникновение рисков для достижения инфляционной цели», — указанно в сообщении.
Напомним, что на межбанковском валютном рынке гривна продолжает стремительно дешеветь. По словам директора департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антона Стадника, важную роль в этом играет состояние единого казначейского счета, который показывает общее положение дел с финансами в стране. Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин также заявил, что страна нуждается в структурных реформах в экономике.
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