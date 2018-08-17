Нацбанк Украины потратил более $500 млн на поддержку гривны

Национальный банк Украины (НБУ) продал $526,6 млн в период с 30 июля по 17 августа в ходе валютных интервенций с целью сглаживания колебаний обменного курса гривны на рынке. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

С 30 июля по 10 августа НБУ удалось продать на рынке $311,6 млн За последнюю неделю в результате валютных интервенций было продано $215 млн В частности, 17 августа НБУ провел аукцион по продаже $50 млн, в рамках которого получил заявки на покупку $32,7 млн В результате было продано $24,8 млн по средневзвешенному курсы 27,93 гривны за доллар.

Пресс-служба регулятора отметила, что НБУ готово и в дальнейшем осуществлять валютные интервенции в случае необходимости. Однако в задачи регулятора не входит удержание курса гривны на определенном уровне. «Задача Национального банка — уменьшить интенсивность колебаний курса гривны и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и формированию рисков для снижения инфляции до цели», — говорится в сообщении.

14 августа стало известно, что НБУ выставил на торги $100 млн с целью удержания курса национальной валюты. В результате было одобрено 22 заявки на сумму $66,6 млн