Финансист: НБУ обвалит гривну до 32 за доллар

Об этом он рассказал на канале HUGS.FUND в Youtube.

По его мнению, осенью Нацбанк может поднять размер своей учетной ставки с нынешних 17,5% сразу до 20-22% годовых.

«Повышение ставки станет ответом на ожидаемую эмиссию, которая уже произошла. Сейчас проблему разгребает Национальный банк, ощущая девальвационное давление на гривну. Ему уже нужно вывести гривну на уровень 30 грн. /$, хотя это и раскручивает инфляцию", — отметил он.

Найман считает, что Украину ждет еще большая девальвация гривны.

«Движение курса в район 30-32 грн. /$ уже началось. И в таких условиях Украина вступает в осень, когда нужно газ покупать», — отметил эксперт.

Экономист также допустил снижение золотовалютного резерва Нацбанк с нынешних $17,7 млрд (в июле он сократился на 1,3%) до $16,5 млрд под давлением выплат по госдолгу, и главное — закупок газа под отопительный период 2018-2019 годов. П Аналитик напомнил о неофициальной информации об ожидаемом выпуске долларовых еврооблигаций под НАК Нафтогаз . Бумаги может размещать либо сама госкорпорация, либо ее главный обслуживающий банк — государственный Укргазбанк.

«Скорее всего размещение 5-летних бумаг произойдет где-то под 9% годовых. Рядом с суверенными облигациями, которые размещались под 8,5% годовых", — отметил Найман.

Ранее и другие экономисты прогнозировали крутое пике гривны. В частности, Виктор Скаршевский говорил о том, что падение начнется уже в августе.