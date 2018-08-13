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Финансист: НБУ обвалит гривну до 32 за доллар
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Финансист: НБУ обвалит гривну до 32 за доллар 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал на канале HUGS.FUND в Youtube.
По его мнению, осенью Нацбанк может поднять размер своей учетной ставки с нынешних 17,5% сразу до 20-22% годовых.
«Повышение ставки станет ответом на ожидаемую эмиссию, которая уже произошла. Сейчас проблему разгребает Национальный банк, ощущая девальвационное давление на гривну. Ему уже нужно вывести гривну на уровень 30 грн. /$, хотя это и раскручивает инфляцию", — отметил он.
Найман считает, что Украину ждет еще большая девальвация гривны.
«Движение курса в район 30-32 грн. /$ уже началось. И в таких условиях Украина вступает в осень, когда нужно газ покупать», — отметил эксперт.
Экономист также допустил снижение золотовалютного резерва Нацбанк с нынешних $17,7 млрд (в июле он сократился на 1,3%) до $16,5 млрд под давлением выплат по госдолгу, и главное — закупок газа под отопительный период 2018-2019 годов. П  Аналитик напомнил о неофициальной информации об ожидаемом выпуске долларовых еврооблигаций под НАК Нафтогаз. Бумаги может размещать либо сама госкорпорация, либо ее главный обслуживающий банк — государственный Укргазбанк.
«Скорее всего размещение 5-летних бумаг произойдет где-то под 9% годовых. Рядом с суверенными облигациями, которые размещались под 8,5% годовых", — отметил Найман.
Ранее и другие экономисты прогнозировали крутое пике гривны. В частности, Виктор Скаршевский говорил о том, что падение начнется уже в августе.
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