Арбузы на рынках Екатеринбурга напичканы нитратами

Ученые из Единого лабораторного комплекса УрГЭУ нашли в арбузах, купленных в разных торговых точках Екатеринбурга , превышенное содержание нитратов. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе университета, исследование проводилось на аккредитованном оборудовании: результаты, полученные с его помощью, можно считать достоверными.

С помощью специального прибора SOEKS лаборанты проверили качество арбузов в два этапа. В коре и мякоти протестированных ягод выявлен допустимый уровень радиации, а вот содержание нитратов превышено в несколько раз. При норме в 60 миллиграмм на килограмм прибор показал от 150 до 204 миллиграмм в корке, а также от 250 до 519 миллиграмм нитратов в арбузной мякоти. Сладко-кислая среда исследованных ягод оказалась нормальной.

"Эксперты говорят, что не у всех реализаторов продовольствия имеются постоянные, а значит, проверенные поставщики арбузов. И это, пожалуй, одна из главных причин попадания на прилавки некачественных продуктов", — отметили в пресс-службе УрГЭУ.