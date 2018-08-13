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Улучшить жизнь людей: в Кыргызстане обсудили стратегию развития страны
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Улучшить жизнь людей: в Кыргызстане обсудили стратегию развития страны 

Мир24 3 часа назад
Развитие человеческого потенциала, борьба с коррупцией, реформы и применение новых технологий. В Бишкеке руководство страны в рамках Национального совета по устойчивому развитию обсудило стратегию развития Кыргызстана, сообщает телеканал «МИР 24».
Государство получило социальный заказ от граждан, и теперь общая задача — улучшить жизнь в стране. Как заявил президент Сооронбай Жээнбеков, в отличие от предыдущих стратегий здесь главный герой человек и развитие его потенциала. Для этого нужны реформы в экономике, в правовой сфере, социальном секторе.
Всего в стратегии 244 проекта. Это рост производства в каждом регионе, качественная инфраструктура, строительство детских садов, улучшение условий для бизнеса. Чтобы реализовать все задуманное до 2040 года, необходимо потратить почти 21 млрд долларов. Чтобы эффект был максимальным в стране уже начали внедрять электронную систему отчета государственных структур «Тундук» и проект «Прозрачное общество» («Таза Коом»).
Также президент Кыргызстана в своей речи объявил и стратегических партнеров страны это Россия и все члены Евразийского экономического союза. Будут также повышать уровень сотрудничества с Китаем.
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