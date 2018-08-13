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Парк развлечений во Франции взял на работу нескольких ворон
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Парк развлечений во Франции взял на работу нескольких ворон 

Инфо 24 52 минуты назад
Фото: Инфо 24
Администрация исторического парка развлечений Puy du Fou на западе Франции взяла на работу шесть дрессированных ворон. Пернатые сотрудники будут убирать мусор на территории.
«Научить ворон убирать аллеи Большого парка вместе с нашими командами — совершенно безумная идея Кристофа Габори, менеджера проекта в Академии соколиной охоты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Puy du Fou — тематический парк развлечений на Западе Франции. Второй по популярности в стране после «Диснейленда». Парк разделен на 26 площадок, на которых проходят короткие шоу, посвященные различным историческим эпохам. Одной из таких площадок является Академия соколиной охоты.
Габори занялся обучением ворон-уборщиков в 2000-х годах. Два первых его питомца быстро научились собирать мусор и приносить его в специальную коробку, где их ждало лакомство.
Вороны примутся за работу в ближайшее время. В аэропорту Амстердама с 2016 года работает бигль по кличке Шерлок. Он помогает сотрудникам авиакомпании KLM находить и доставлять пассажирам потерянные вещи. В российском Эрмитаже есть целый штат котов-мышеловов, защищающих великие полотна от грызунов.
А в музее Булгакова в Москве с 2005 года в штате числится кот Бегемот, который работает экспонатом и привлекает в музей маленьких посетителей.
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