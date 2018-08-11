Российские летчики завоевали главный кубок соревнований «Авиадартс»

Торжественная церемония закрытия конкурса и награждения призеров прошла на аэродроме Дягилево под Рязанью . Участникам вручили кубки, памятные медали и специальные призы.

Сегодня завершаются Армейские международные игр и судьи подвели итоги еще одного популярного у зрителей конкурса «Авиадартс». Российские летчики победили в пяти номинациях из семи и завоевали главный кубок соревнований.

Второе место в данных состязаниях осталось за представителями Китая . На третьей строчке — пилоты из Казахстана

Торжественная церемония закрытия конкурса и награждения призеров прошла на аэродроме Дягилево под Рязанью. Участникам вручили кубки, памятные медали и специальные призы.

Для зрителей устроили показательные выступления, причем не только в небе, но и на замле. Командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Андрей Юдин наградил представителей стран-участниц медалями «За укрепление боевого содружества».

Позднее в 16.20 на полигоне Алабино пройдет финал заключительного конкурса — «Танкового биатлона». «Звезда» покажет его в прямом эфире, а в 20.00 — торжественная церемония закрытия Игр.