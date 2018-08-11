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Российские летчики завоевали главный кубок соревнований «Авиадартс»
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Российские летчики завоевали главный кубок соревнований «Авиадартс» 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественная церемония закрытия конкурса и награждения призеров прошла на аэродроме Дягилево под Рязанью. Участникам вручили кубки, памятные медали и специальные призы.
Сегодня завершаются Армейские международные игр и судьи подвели итоги еще одного популярного у зрителей конкурса «Авиадартс». Российские летчики победили в пяти номинациях из семи и завоевали главный кубок соревнований.
Второе место в данных состязаниях осталось за представителями Китая. На третьей строчке — пилоты из Казахстана.
Торжественная церемония закрытия конкурса и награждения призеров прошла на аэродроме Дягилево под Рязанью. Участникам вручили кубки, памятные медали и специальные призы.
Для зрителей устроили показательные выступления, причем не только в небе, но и на замле. Командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Андрей Юдин наградил представителей стран-участниц медалями «За укрепление боевого содружества».
Позднее в 16.20 на полигоне Алабино пройдет финал заключительного конкурса — «Танкового биатлона». «Звезда» покажет его в прямом эфире, а в 20.00 — торжественная церемония закрытия Игр.
Россия на Армейских международных играх стала абсолютным лидером по медалям.
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