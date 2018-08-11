Мэнсону удалось избежать участи Вайнштейна

Как следует из заявления суда, дело Мэнсона было отклонено из-за явных несоответствий в показаниях сторон и отсутствия доказательств. По той же причине прокуратура отказалась рассматривать дело Миллера. Также было закрыто дело дизайнера ASAP Bari. Тем не менее, продолжается расследование в отношении продюсера Харви Вайнштейна и актера Стивена Сигала

В феврале шок-рокера обвинила в домогательствах и непристойном поведении американская актриса Шарлин Йи, сыгравшая доктора Чи Пак в сериале «Доктор Хаус». Она заявила, что Мэнсон посетил съемочную площадку и домогался до каждой женщины из съемочной группы. Заявление в полицию поступило от другой женщины, которая обвинила музыканта в домогательствах, якобы совершенных им в 2011 году.

В 2017 году Миллера в изнасиловании обвинила американская актриса Аврора Перрино. В том же году обвинили в домогательствах и дизайнера ASAP Bari.