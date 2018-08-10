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В Нижнем Новгороде создадут группу по разработке концепции развития Стрелки
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В Нижнем Новгороде создадут группу по разработке концепции развития Стрелки 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития Стрелки — места слияния Оки и Волги, сообщила пресс-служба правительства региона.
Стрелка — одна из главных природных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Сегодня часть территории Стрелки — это охранная зона собора Александра Невского, объекта культурного наследия федерального значения. Кроме собора, здесь расположены несколько зданий, которые являются охраняемыми объектами, а также металлические конструкции пакгаузов. Это бывшие павильоны XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, перемещенные c XV Всероссийской промышленной и художественной выставки 1882 года в Москве.
"Для понимания дальнейшего развития территории Стрелки нужна серьезная научная, социологическая, градостроительная работа. Хаотичной застройки здесь точно не будет. Стрелка должна быть местом общественно-культурного притяжения. Предлагаю создать рабочую группу, которая составит техническое задание для разработки концепции развития этого пространства", — цитирует пресс-служба слова Никитина на встрече с представителями общественности, архитекторами и градозащитниками.
Глава региона предложил войти в состав рабочей группы представителям общественной организации «Открытая Стрелка» и Центра прикладной урбанистики — именно эти активисты прилагали максимум усилий для сохранения конструкций пакгаузов. В качестве руководителя Никитин предложил кандидатуру главы управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежды Преподобной. Также в состав рабочей группы планируется пригласить представителей архитектурного сообщества, профильных региональных министерств, Нижегородской епархии и деятелей науки.
Сейчас на территории Стрелки выполнено временное благоустройство, доступ горожан к пакгаузам ограничен в целях безопасности, однако ограждение не закрывает конструкции и позволяет осматривать их на расстоянии.
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