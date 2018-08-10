Арестованный за свастику студент оказался волонтером Победы

Студента из Ставрополя Павла Карачаушева арестовали на трое суток за репост статьи блогера Ильи Варламова . В ней рассказывалось об открытии музея Второй мировой войны в Польше , а на одной из фотографий была изображена свастика. Об этом молодой человек рассказал «Ридусу»

«Я репостнул во «ВКонтакте» статью Варламова об открытии музея Второй мировой войны в Польше. Это было еще до Нового года. В марте ко мне в университет (Ставропольский государственный аграрный университет. — Прим. «Ридуса») пришел неизвестный мужчина в штатском, показал удостоверение Центра по противодействию экстремизму. Сказал, что нужно проехать в отделение.

Там начали спрашивать, зачем я размещаю свастику на странице. Я пытался доказать, что я размещал не с целью пропаганды, что это просто фотография из музея, что эта статья не моя. Что я не поддерживаю эту идеологию, что это даже душе моей противно. Потом меня повезли в суд, где я говорил то же самое. Судья спросил, достаточно ли мне будет штрафа. Я сказал, что более чем достаточно, потому что я ничего плохого не сделал», — сообщил Карачаушев.

В итоге студенту назначили трое суток административного ареста и забрали у него телефон.

Судья сказал, что я еду в спецприемник на трое суток. Я был в шоке, начал сразу же звонить знакомым, чтобы мне что-нибудь привезли, потому что в рюкзаке были одни тетрадки, — вспоминает Павел.

Сокамерники встретили его доброжелательно. Попросили принести ему ужин, хотя время для вечернего приема пищи уже закончилось. Сначала никто из них не верил, что молодого человека арестовали за репост.

«Говорили: «Что ты врешь? Тебя, наверно, за наркотики сюда привезли». Потом все-таки поверили и сказали: «Вот это да! Теперь что, ничего в „Одноклассниках“ нельзя размещать?»» — поделился он.

Павел признаётся — сложнее всего было справиться со скукой.

«На самом деле, там просто от скуки умираешь. Самое главное наказание, наверно, в этом. Когда мне на следующий день друзья принесли книги, для меня было огромное счастье, что хоть какая-то частичка внешнего мира. Ну и еда там, конечно, отвратительная. От тарелок воняет какими-то немытыми тряпками», — объяснил он.

Как выяснилось, студент был волонтером Победы — накануне 70-летия праздника проводил в школах патриотические уроки.

Для меня День Победы — важный праздник. Мой прадед воевал и не вернулся с войны. И я сам год перед 70-летием Победы участвовал в движении «Знамя Победы», проводил в школах патриотические уроки для младших и старших классов. Еще мы проводили квесты, как-то участвовали в открытии Аллеи славы, участвовали в организации 9 Мая в Ставрополе. Но на суде все это вылетело у меня из головы, — рассказал Карачаушев.

Теперь молодой человек ничего не размещает в соцсетях.

«Сразу же, как вышел из спецприемника, я удалил все записи из «ВКонтакте», удалил страничку в Facebook, Twitter веду под чужим именем, и там нет моих фотографий, только Instagram веду», — поделился молодой человек.