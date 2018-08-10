Новую детскую площадку открыли в Электростали по губернаторской программе

В подмосковном Электростали торжественно открыли детскую игровую площадку по губернаторской программе «Наше Подмосковье», во дворе появились качели, карусели и песочный дворик, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Площадка открылась по адресу: улица Жулябина, дом №27.

«Новое игровое пространство включает в себя более 15 элементов, расположенных на травмобезопасном резиновом покрытии, выполненным в форме аппликации, качели, карусели, детский игровой комплекс, песочный дворик и спортивный комплекс. Игровая зона имеет безопасное ограждение в виде забора с травмобезопасными для детей обтекаемыми элементами и новыми узорами, а также информационный стенд, антивандальные скамейки и урны», — говорится в сообщении.

Торжественную церемонию открытия посетили министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин и глава городского округа Электросталь Владимир Пекарев . Они оценили качество проделанных работ и подчеркнули, что по безопасности объект превосходит все самые смелые ожидания.

«Новые площадки оснащены современными игровыми и спортивными элементами, особое внимание при строительстве удалялось обеспечению безопасности. Так, обязательным элементом каждой площадки является ударопоглощающее покрытие. Кроме того, данная детская игровая площадка оснащена видеонаблюдением», — отметил Хромушин.

Новая площадка построена по современным стандартам и с высокими требованиями к безопасности. Игровые элементы предназначены как для совсем маленьких детей, так и для подростков.

Эскизный проект площадки прошел все этапы согласования с жителями, которые принимали участие в выборе элементов детской игровой площадки. Активную работу в процессе согласования проектов с жителями, а также в контроле за качеством выполнения работ принимали представители Общероссийского народного фронта, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области и других общественных организаций.

Эта детская площадка уже 67 по счету открытая в этом году. Строительно-монтажные работы завершены по 170 адресам. Программа «Наше Подмосковье» действует уже четыре года и продолжает набирать обороты. На сегодняшний день, новые игровые площадки появляются во всех районах Московской области.

Помимо губернаторских площадок установлено и отремонтировано еще более 5,5 тысяч детских игровых площадок по Московской области. В целом, за все время действия губернаторской программы более 550 тысяч детей получили возможность гулять, развиваться и проводить свободное время на современных инновационных площадках нового поколения рядом с домом.

«К концу 2018 года в Московской области должны быть установлены и открыты 200 детских игровых площадки по губернаторской программе. Кроме того, еще более 1,2 тысячи детских площадок будет построено и модернизировано в рамках муниципальных программ, а также программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Всего же за последние 5 лет в Подмосковье уже установлено и модернизировано почти 5,5 тысяч детских игровых площадок, из них 561 установлена по губернаторской программе», — отметил Хромушин.