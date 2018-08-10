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Свердловчане стали реже убивать себя
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Свердловчане стали реже убивать себя 

Уралинформбюро 38 минут назад
Фото: Уралинформбюро
С января по июнь 2018 года на Среднем Урале умерло более 30 тысяч человек. По данным Свердловскстата, это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основная причина смертей в регионе — болезни системы кровообращения, от которых погибло более 15 тысяч человек. Около 5 тысяч умерло от различных новообразований, 1,7 тысячи — от проблем с системой пищеварения, 1,1 тысячи — из-за инфекций и паразитов, а от болезней дыхательных органов — около 900 человек.
При этом из-за внешних причин погибло около 2,7 тысячи человек. Из них больше всех (244 человека) совершили самоубийства, 241 человек насмерть отравился алкоголем, 162 свердловчанина погибло в ДТП, а еще 154 были убиты, передает "Уралинформбюро".
Следует отметить, что в 2017 году смертей от внешних причин было меньше: люди реже гибли из-за отравления алкоголем. При этом суициды в регионе совершались чаще, так же, как убийства и аварии.
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