Свердловчане стали реже убивать себя

С января по июнь 2018 года на Среднем Урале умерло более 30 тысяч человек. По данным Свердловскстата, это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная причина смертей в регионе — болезни системы кровообращения, от которых погибло более 15 тысяч человек. Около 5 тысяч умерло от различных новообразований, 1,7 тысячи — от проблем с системой пищеварения, 1,1 тысячи — из-за инфекций и паразитов, а от болезней дыхательных органов — около 900 человек.

При этом из-за внешних причин погибло около 2,7 тысячи человек. Из них больше всех (244 человека) совершили самоубийства, 241 человек насмерть отравился алкоголем, 162 свердловчанина погибло в ДТП, а еще 154 были убиты, передает "Уралинформбюро"

Следует отметить, что в 2017 году смертей от внешних причин было меньше: люди реже гибли из-за отравления алкоголем. При этом суициды в регионе совершались чаще, так же, как убийства и аварии.