Жители Красноярска жалуются на нашествие насекомых

Красноярск атаковали насекомые. Жители жалуются на нашествие тополиной моли и вкладывают фотографии в соцсети.

Группе «ЧП-Красноярск» житель микрорайона Северного выложил фото, на котором видно, как входную дверь подъезда облепила моль.

В комментариях пользователи отметили, что такую же картину наблюдают в «Белых росах», Ленинском районе, Черёмушках . Которые красноярцы связывают нашествие насекомых с тем, что в некоторых районах города перестали белить и обрабатывать деревья.

В Северном нашествие моли Присылайте свои и Direct @chp.kras WhatsApp/Viber/Telegram +7 (913) 039-10-11 Каждый месяц пять наших подписчиков получают по 2000 рублей за присланные новости! В приоритете видео ДТП и ЧП, а так же качественные фото последствий происшествий. Присланные материалы должны быть эксклюзивными и сделаны приславшим их человеком. #дтп #чп #чпкрасноярск #авария #красноярск #дивногорск #емельяново #сосновоборск #берёзовка #крас #шалинское #происшествия #chpkras #машины #гибдд #дпс #krasnoyarsk #24rus #124rus #84rus #88rus #пдд #водитель #chpkras_август2018

Публикация от ДТП/ЧП 18+ (@chp.kras) 9 Авг 2018 в 7:49 PDT