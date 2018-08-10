В Красноярске полчища моли атаковали жилые дома

Тополиная моль облепила стены подъездов и квартир в Красноярске . Жители города размещают фотографии с насекомыми в Сеть.

Жителей Красноярска атаковали насекомые. Тополиная моль облепила стены подъездов и квартир. По словам красноярцев, насекомых не останавливает даже москитная сетка.

Тополиная моль появляется в регионе вместе с тополиным пухом. Вторая волна нашествия этого вида насекомых приходится на август. Тополиная моль не портит одежду, но доставляет неудобства аллергикам.

Эти насекомые прилетают в жилые помещения для размножения. За период жизненного цикла взрослой особи, который составляет всего 72 часа, самка успевает трижды отложить яйца.