На Камчатку прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Участники встречи уже начали обсуждение реализации ряда крупных инвестиционных проектов. Премьер затронул вопросы газификации Камчатки и развития территорий опережающего развития.

— Создание комплекса по перевалке сжиженного природного газа позволит решить сразу несколько важных задач: значительно нарастить экспорт нашего СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион и обеспечить заказами российских судостроителей. Планируется построить десять танкеров-газовозов ледового класса, — цитирует слова Дмитрия Медведева РИА Новости

Был затронут и вопрос строительства в регионе перегрузочного комплекса для перевалки сжиженного природного газа. Его и прилегающую акваторию могут включить в границы ТОР «Камчатка».

— Для этого потребуется внести изменения в законодательство о таких территориях, — отметил премьер-министр.

Однако, по его словам, это решение может быть принято, поскольку проект очень важен для экономики ДФО и укрепления позиций России на рынках АТР.