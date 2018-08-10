На Камчатку прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

В Камчатский край с рабочим визитом приехал премьер-министр России Дмитрий Медведев. На территории Кроноцкого заповедника он проводит заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.
Участники встречи уже начали обсуждение реализации ряда крупных инвестиционных проектов. Премьер затронул вопросы газификации Камчатки и развития территорий опережающего развития.
— Создание комплекса по перевалке сжиженного природного газа позволит решить сразу несколько важных задач: значительно нарастить экспорт нашего СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион и обеспечить заказами российских судостроителей. Планируется построить десять танкеров-газовозов ледового класса, — цитирует слова Дмитрия Медведева РИА Новости.
Был затронут и вопрос строительства в регионе перегрузочного комплекса для перевалки сжиженного природного газа. Его и прилегающую акваторию могут включить в границы ТОР «Камчатка».
— Для этого потребуется внести изменения в законодательство о таких территориях, — отметил премьер-министр.
Однако, по его словам, это решение может быть принято, поскольку проект очень важен для экономики ДФО и укрепления позиций России на рынках АТР.
С отчетом о деятельности местных властей на совещании выступил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. В своем докладе он рассказал о росте объемов добычи лосося и перспективах развития рыбопромышленной и строительной отраслей. Также, глава региона отметил, что в крае вырос размер средней заработной платы.