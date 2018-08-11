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Жители Омска ищут таксиста, уехавшего по заявке в Тюмень
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Жители Омска ищут таксиста, уехавшего по заявке в Тюмень 

72.ru 21 минуту назад
Фото: 72.ru
Из Омска мужчина выехал в минувшую среду, 8 августа
Автомобилистов, двигающихся по федеральной трассе Тюмень — Омск, и жителей областного центра просят оказать помощь в поисках пропавшего таксиста Евгения Буруцкого. В минувшую среду, 8 августа, мужчина, работающий в такси «Юнис-Лада», уехал по заявке из Омска в Тюмень. На следующий день все его телефоны перестали отвечать, и родственники, живущие в Омске, написали заявление в полицию.
— Он выехал из Омска в среду в 17:19, а в 5 утра в четверг все его телефоны уже были выключены. Мы знаем, что отчим уехал на автомобиле Lada Largus серого цвета с фирменными наклейками «Юнис-Лада». Сегодня нам сообщили, что машину нашли в Омске, а его местонахождение до сих пор неизвестно, — рассказала 72.ru Ксения Соляник, родственница таксиста.
Рост пропавшего мужчины 180 сантиметров, телосложение стройное, волосы седые. В день исчезновения он был одет в темно-серый спортивный костюм с белыми лампасами и черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении или обстоятельствах исчезновения Евгения Адольфовича Буруцкого, просят связаться с его родственниками по телефонам: +7 951 410-08-04, +7 913 667-29-92.
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