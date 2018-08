За последние два года АЦБК достиг нулевого показателя размещения твердых отходов биомассы

По данным отдела экологии АЦБК, суммарный показатель вывоза ОСВ и КДО на полигон в 2014 г. составлял 176,6 тыс. тонн, в 2015 г. — 66,3 тыс. тонн, в 2016 г. и 2017 г. — ноль.

Показатели утилизации ОСВ и КДО также отражают положительный тренд использования этих видов отходов для производства энергии из биомассы: в 2014 г. — 521,6 тыс. т, а в 2017 г. — 682,7 тыс. т.

Следует отметить несколько важных моментов. В процессе подготовки древесины для производства целлюлозы (окорка, распиловка и измельчения в щепу) образуется большое количество КДО в виде коры, опилок, сучков, некондиционной щепы и прочее. На производстве биологической очистки технологических и бытовых сточных вод образуются большие объемы ОСВ, который включает в себя избыточный активный ил и осадок первичных отстойников. ОСВ является трудносжигаемым видом органических отходов по причине его очень высокой влажности (в настоящее время 72%, ранее — до 80%).

С начала 2000-х годов до 2015 г. 2/3 образующегося ОСВ вывозилось на свалку вместе с КДО. Остальная часть КДО сжигалась в котлах ТЭС-3. В настоящее время весь объем образующихся на комбинате КДО и ОСВ используется в качестве топлива на ТЭС-1 и ТЭС-3 комбината. Это стало возможным благодаря реализации проектов, направленных на увеличение доли биомассы в топливном балансе предприятия. Именно — запуску в 2014 г. многотопливного котла-утилизатора Valmet с инновационной технологией — сжиганием топлива в пузырьковом кипящем слое (HybexTM), а также модернизации системы обезвоживания осадка сточных вод с установкой декантеров Flottweg в 2015 г.

Как прокомментировал член Совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак, компания целенаправленно проводит модернизацию и техническое перевооружение существующих производств, причем с внедрением инновационных технологий, в том числе, с целью организации эффективного обращения с отходами, максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот предприятия.

«С 2014 г. — времени запуска котла — экологическая эффективность выработки тепловой и электрической энергии на АЦБК значительно повысилась, — отметил Владимир Крупчак. — На конец 2017 г. снижение потребления угля составило более 49 тыс. тонн, потребления мазута — 8,8 тыс. тонн в год, экологические платежи снизились на 2,6 млн рублей».

Архангельский ЦБК основан в 1940 г.

Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.

09.08.2018 15:56:00 В Великобритании выпустят новые чипсы со вкусом коктейля Беллини

Бренд Tyrrells (Великобритания) предлагает оценить новые чипсы со вкусом малинового коктейля Беллини.

По мнению разработчиков, новый вкус является самым необычным и экспериментальным в линейке выпускаемых компанией чипсов. Маркетинговый менеджер Tyrrells Potato Crisps Сара Лоусон считает, что оригинальный продукт не останется незамеченным. Его оценят все любители снеков.

Представители Tyrrells традиционно стремятся разнообразить ассортимент выпускаемой продукции. При этом каждая новая разработка удивляет неожиданным соединением вкусов, напоминая об эксцентричности англичан.

Upakovano.ru сообщает, что первые чипсы с малиновым ароматом появятся в продаже в октябре текущего года. Они будут реализовываться через сеть магазинов Tesco.

09.08.2018 00:02:00 Волгоградские предприятия увеличили производство полимерной упаковки

По итогам I полугодия Волгоградские производители увеличили объемы выпуска импортозамещающей продукции. Среди прочего, зафиксирован существенный рост производства полимерной пищевой упаковки.

Представители регионального комитета промышленности и торговли сообщают, что в истекшем полугодии 55 предприятий области выпускали 77 видов импортозамещающих товаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года освоено 18 новых видов продукции, а суммарный объем производства достиг 24,7 млрд рублей.

Положительную динамику в январе-июне демонстрировали компании, выпускающие радиаторы отопления, увеличившие объемы производства почти в 3 раза. Производители многослойной полимерной упаковки, используемой предприятиями пищевой, перерабатывающей, медицинской и пр. отраслей улучшили свои показатели более чем в 2 раза. Также отмечается рост производства труб для нефтегазодобывающих предприятий (+57%), шин (+8,5%) и металлопроката (+5,1%). В разрезе отдельных отраслей лидирующие позиции по реализации продукции занимает химический комплекс. Его доля в общем объеме импортозамещающих товаров составляет около 55%.

Региональные власти оказывают всяческую поддержку компаниям в расширении ассортимента, популяризации и продвижении выпускаемой продукции. В частности, комитет промышленности и торговли способствует их участию в разнообразных выставках и форумах. В настоящее время ведется подготовка к участию региональных производителей в сентябрьской выставке «Импортозамещение» в Москве.

В отчете ведомства отмечается положительный опыт сотрудничества предприятий региона с Волгоградским государственным технологическим университетом. На сегодняшний день в вузе разрабатываются перспективные проекты в области 3D-печати, изоляции скважин, определения работоспособности водителя и пр.

10.08.2018 00:13:00 Воду в алюминиевых банках предлагают супермаркеты Великобритании

Tesco — первый супермаркет в Великобритании, в чьем ассортименте теперь есть вода, разлитая в алюминиевые банки. Вода CanO Water, появившаяся в Лондоне два года назад, была завезена в 700 магазинов Tesco 30 июля.

Сеть надеется сократить количество пластиковых отходов, предлагая своим покупателям продукт в более экологичной упаковке. Как рассказал соучредитель CanO Water Ариэль Букер (Ariel Booker), алюминиевые банки можно перерабатывать бесконечно, переработанная емкость может быть возвращена на полку магазина уже через 60 дней. Он надеется, что новые пол-литровые банки с водой будут конкурировать с промышленными гигантами, в то время как их минимальный дизайн и тренды в культовых социальных сетях будут привлекать молодое поколение.

В пользу металлических банок отказываются от пластиковой упаковки два крупнейших британских производителя продуктов питания и напитков, Bidfood (Cadbury, Heinz и Coco-Cola) и Brakes (Tropicana, Innocent и Nescafé).

08.08.2018 00:03:00 Канадские пивоварни ощутили последствия введения пошлин на алюминий в США Некоторые канадские пивоварни ощутили дефицит алюминия после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт этого металла.

Пошлины привели к ряду перемен на рынке: не только выросли цены, но изменились и цепи поставок. Крупные компании во многих странах, использующие в своем производстве алюминий, закупили металл еще до введения пошлин, что естественно вызвало дефицит.

Канада сама является производителем и импортером алюминиевых банок, в год она поставляет порядка двух млрд штук этой продукции.

10.08.2018 00:01:00 Южная Корея ввела запрет на одноразовую упаковку и посуду

Южнокорейские власти ввели запрет на использование одноразовых кофейных чашек и полиэтиленовых пакетов.

Южнокорейское министерство окружающей среды инициировало проведение мониторинга местных магазинов и кафе. Специальные комиссии проверяют факты продажи и использования одноразовых кофейных чашек. В случае их выявления владельцы будут оштрафованы на 1780 долларов. Параллельно проводится разъяснительная работа относительно необходимости использования многоразовых чашек. Что касается полиэтиленовых пакетов, то по оценкам специалистов, только на крупных хлебозаводах ежегодно использовалось свыше 230 млн шт. этого вида упаковки.

Введение запрета на одноразовую посуду и упаковку было вызвано нежеланием крупных предприятий осуществлять переработку пластмасс в связи с высокой стоимостью процесса. В результате нарушилась налаженная система сбора и переработки отходов пластика, и правительство отреагировало введением ограничений на отдельные виды продукции. Кроме того, власти обещают значительную финансовую поддержку (1,5 млн долларов) для компаний, продолжающих перерабатывать пластиковые отходы.

Ранее сообщалось, что корейские власти планируют в ближайшие 2 года прекратить производство цветных ПЭТ-бутылок и на 35% сократить объемы выпуска продукции на основе поливинилхлорида.

09.08.2018 00:31:00 В Питере будут установлены автоматы, принимающие пустую тару

Так называемые пандоматы, принимающие использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки, уже установлены в некоторых местах Москвы и скоро появятся в Санкт-Петербурге. За принесенную тару жители Северной столицы будут получать скидки в магазинах.

Пандоматы будут привязаны к скидочным картам крупных торговых сетей, и пока расположатся на их территории. В скором времени автоматы уже можно будет увидеть в магазинах «Лента» и «ВкусВилл».

Многие страны используют подобную систему для сбора вторсырья, правда, чаще всего граждане получают денежное вознаграждение. В России это пока невозможно из-за существующего налога — НДФЛ, который, кстати, недавно был отменен для макулатуры. Если аналогичное решение будет принято и в отношении другого вторсырья, его сбор станет гораздо доступнее как для населения, так и для принимающих компаний.

09.08.2018 00:03:00 В I полугодии предприятия «Беллесбумпрома» увеличили объемы производства

Белорусский концерн «Беллесбумпром» по итогам января-июня текущего года на 18,3% увеличил количество выпущенной продукции.

Официальный сайт концерна сообщает, что в течение первых 6 месяцев текущего года предприятия, производящие фанеру, выпустили 130,6 тыс. м3 продукции. Увеличение объемов производства в этом сегменте по сравнению с прошлогодними показателями составило 82,7%. Также зафиксирован рост производства ДВП (+34,7%), бумаги (+20,2%), ДСП (+6,3%) и картона (+2,8%).

Значительная часть выпущенной продукции поставляется за пределы страны. В январе-июне 2018 года доля экспортных поставок концерна достигла 68,2% (+2,7%). При этом отмечается стабильное увеличение объемов реализации продукции в страны дальнего зарубежья.

09.08.2018 00:05:00 Разработана бутылка для воды со встроенным в крышку бальзамом для губ Дизайнеры BKR презентовали оригинальную бутылку для воды, в крышку которой вставляется бальзам для губ.

Разработчики утверждают, что их бутылка станет настоящей находкой для пользователей, постоянно нуждающихся в использовании средства для ухода за губами. В представленной версии оригинальной упаковки предусмотрено размещение в крышке блеска BKR.

В качестве защиты губ авторы идеи предложили использовать алоэ и масло розы. Это средство очень хорошо зарекомендовало себя на рынке, обеспечивая увлажнение и разглаживание кожи губ. Ожидается, что такие бутылки понравятся любителям активного образа жизни, т.к. они смогут во время утренней пробежки получить две необходимые вещи (воду и бальзам) в одной упаковке, а также «растеряшам», которые не могут разобраться с содержимым собственной сумки.

Новинку уже можно приобрести на сайте. Правда, стоимость бутылки с бальзамом не самая бюджетная — 60 долларов. Если же хотите сразу заказать сменный блок, то придется выложить еще 22 доллара.

09.08.2018 00:01:00 В I полугодии отечественные комбинаты увеличили экспорт целлюлозы

По информации ФТС, отечественные предприятия в I полугодии поставили за пределы страны 1,055 млн тонн целлюлозы (+3,3%).

В отчете таможенной службы отмечается существенное увеличение стоимости экспортных поставок целлюлозы. По итогам января-июня текущего года она составила 752 млн долларов (+52,8%).

Также зафиксировано общее снижение объемов поставок газетной бумаги до 541,5 тыс.тонн (-0,6%), сопровождающееся увеличением стоимости до 278,1 млн долларов (+25,2%).

08.08.2018 08:38:00 В Курской области планируют открыть мощный мусоросортировочный комплекс

В ходе видеоконференции, организованной Минприроды России, отмечалось, что в г. Рыльске (Курская область) будет построено современное мусоросортировочное предприятие, способное ежегодно перерабатывать около 200 тыс. м3 отходов.

В рамках «Регионального часа» глава Минприроды Дмитрий Кобылкин обсудил с руководством региона проблемы и перспективы перехода на новую систему обращения с отходами, которая внедряется в начале будущего года. Среди прочего, речь шла о финансировании строительства современного комплекса, который обеспечит сортировку поставляемых ТКО. Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что федеральные власти планируют вложить в этот объект 40 млн рублей, полученных от экологического сбора.

Кроме того, речь шла о рекультивации свалки рядом с Курском, где уже стартовали работы по вывозу мусора, организован процесс сбора и вывоза жидких отходов. Параллельно ведутся работы по обследованию еще 3-х полигонов на территории области, занимающих территорию в несколько гектар. Подчеркивалось, что в Курской области на официальные полигоны вывозится порядка 400 тыс. тонн ТКО, при этом доля отходов, отправляемых на переработку, не превышает 6%.

Еще одна актуальная для региона проблема — несанкционированные свалки. По информации Росприроднадзора на территории области их выявлено свыше 80. Между тем, согласно данным госреестра объектов для размещения отходов, на территории региона находится 29 официальных площадок. Местным властям поручено ликвидировать в кратчайшие сроки стихийные полигоны и не допускать появление новых свалок.

В ходе видеоконференции также акцентировалось внимание всех заинтересованных структур на необходимости строительства очистных сооружений. По оценкам экологов в областном центре около 57% сбрасываемых сточных вод требуют дополнительной очистки.

08.08.2018 08:36:00 Австралийская Amcor Ltd. покупает американского поставщика упаковки Bemis Co Интерфакс сообщает, что компания Amcor Ltd. (Австралия) анонсировала приобретение поставщика упаковки Bemis Co (США).

В соответствии с достигнутыми договоренностями, акционеры американского поставщика получат за каждую проданную акцию 5,1 акции австралийской компании. Ожидается, что сделка будет завершена в начале будущего года. В результате Amcor станет собственником порядка 71% акций совместной компании, ее выручка увеличится до 13 млрд долларов, а EBITDA составит около 2,2 млрд долларов. При этом Amcor планирует в дальнейшем участвовать в торгах и на Нью-Йоркской, и на Австралийской фондовой бирже. По состоянию на понедельник акции Bemis снизились в цене на 1%, а стоимость ценных бумаг Amcor выросла на 0,3%.

08.08.2018 00:15:00 Xiaomi осваивает новые рынки

Китайская компания Xiaomi, известная своими смартфонами, начала выпускать чайный напиток Pingyi, чем удивила покупателей.

За время своего существования (8 лет) компания производила не только смартфоны, в продаже можно было встретить швабры, электровелосипеды и даже мебель под этим брендом. Рынок питьевой продукции для Xiaomi — совершенно новый. Продукт представляет собой несколько видов чайных напитков, всего четыре: черный, зеленый, жасминовый чай и улун. При производстве используются только натуральные ингредиенты, которые максимально передают настоящий вкус чая, а передовые технологии позволяют полностью сохранить все его полезные свойства.

08.08.2018 00:10:00 Валерия Репина: «Покупатель никогда не скажет, что не купил продукт из-за упаковки…Подсознательно он понимает, что если бренд не уделил внимания упаковке, то и с качеством продуктов, вероятно, будут проблемы.»

Интервью с основателем и креативным директором агентства Репина брендинг — это своеобразный экскурс о последних трендах в мире дизайна, невольных ошибках обшепризнанных брендов, особенных методах создания упаковки, и, конечно о том, что модно прямо здесь и сейчас — digital.

Валерия, согласны ли Вы с тем, что мы почти достигли критического уровня информационного шума? Чем можно удивить клиентов сейчас? Какие тренды в упаковочном сегменте актуальны на сегодня?

Да, действительно сегодня информационный шум практически достиг своего пика, общество потребления перенасыщено продуктами и товарами, покупатели стали более избирательными. Мы вступаем в новую эпоху осознанного потребления, и это напрямую влияет на тренды в брендинге и упаковке.

Самый первый тренд в упаковке, который можно выделить, — это, безусловно, минимализм. Сегодня потребитель всего за 5 секунд оценивает характеристики продукта, определяет степень доверия к нему и принимает решение о покупке. Поэтому лаконичность упаковки играет определяющую роль. Бренды должны уметь доносить коммуникацию до потребителя с помощью минимального количества инструментов: емких сообщений, метафор и символов.

Второй тренд — это сторителлинг: когда производитель с помощью упаковки рассказывает историю, вовлекает потребителя в собственный уникальный мир. Эта история может транслироваться и продолжаться на различных линейках продуктов, — и за этим интересно следить.

Третий тренд — экологичность. Буквально 10 лет назад нас мало заботил состав продукта и его происхождение. Однако сегодня проблема здорового питания стала наиболее актуальной. Производители понимают, что экологичность может быть весомым конкурентным преимуществом, и это напрямую отражается на дизайне упаковки. В коммуникации все больше используются термины: био, органический, 100% натуральный. А визуальный стиль упаковки отсылает к фермерству, заботе и безопасности.

И четвертый тренд — упаковка «арт-объект», которая выполнена с помощью необычных техник. Это может быть все, что угодно: вырезание на бумаге, вышивка или иллюстрации, выполненные в нетривиальном стиле. Главное условие — упаковка должна нести художественную ценность и приносить эстетическое удовольствие. Такие продукты всегда выделяются на полке, подчеркивают внимание к деталям и вызывают ощущение качества у покупателя.

Какие методы Вы используете для того, чтобы товар можно было идентифицировать как экологичный? На полках стоит много товаров зеленого цвета с названием «БИО» и «натуральный». Как правильно позиционировать бренд по этой тематике?

Натуральные продукты также нуждаются в отстройке и позиционировании, как и все другие. Для этого действительно недостаточно сделать упаковку зеленого цвета и написать про экологичность. У продукта должна быть своя концепция, история и адекватный дизайн.

Приведу пример. Когда бренд «Избенка» открыл свои первые магазины, то получил письмо от покупателя с просьбой сделать современный дизайн, так как текущий не вызывает доверия. Цитата из письма: «Лично мне, как потребителю, страшно покупать продукты в вашем магазине. Воображение рисует бабушку с грязной коровой и немытым ведром. Станьте современнее!».

Но не всем брендам везет получать такие письма и исправлять ошибки, многие теряют массу денег из-за элементарно плохого дизайна. Поэтому хорошая упаковка должна вызывать незыблемое ощущение безопасности. Стиль может быть любым: рукотворным или минималистичным, однако он не должен быть кричащим и неряшливым. Важно внимание к деталям. Покупатель никогда не скажет, что не купил продукт из-за упаковки, но подсознательно он прекрасно понимает, что если бренд не уделил внимания упаковке, то и с качеством продуктов, вероятно, будут проблемы.

Какой этап Вы можете назвать самым сложным в процессе создания бренда? Что сложнее, определить эмоцию клиента на дизайн или, к примеру, определить стратегию выявления потребительского инсайта?

Существует две наиболее сложные точки в создании продуктового бренда. Первая — это потребительские исследования. На этом этапе важно четко понимать цель. Очень часто компании выделяют потребителя по социально-демографическим характеристикам. Такая сегментация неэффективна и не дает понимания картины мира покупателя, поскольку конечной целью исследования должно быть выявление мотивов потребления, барьеров и скрытых потребностей. Работе над дизайном упаковки предшествуют стратегия и разработка позиционирования. Бессмысленно создавать дизайн упаковки без максимально глубокого знания о потребителе. Способ проведения глубинного интервью позволяет выявить инсайты покупателя, но здесь возникает вопрос: какой из них будет наиболее жизнеспособным? Ответ на него кроется в глубокой аналитике и видении всей картины в целом по рынку и трендам. В процессе исследования очень важна экспертиза бренд-стратега. Мы разработали собственную систему исследований по 4-м полям, которая позволяет получить максимальное объемное знание и исключить риски.

Вторая важная точка — это воплощение смысловых характеристик бренда. Дизайн — это своеобразный мостик между стратегией бренда и конечной упаковкой. При его создании мы используем метафоры брендов, потому что они позволяют иносказательно объяснить определенные смыслы, максимально тонко и интересно донести потребителю сущность и концепцию продукта.

Какие еще методы Вы считаете результативными?

Мы используем подход «One mind ideа». Я считаю, что это наиболее эффективный метод создания упаковки, потому что пытаться вместить в дизайн все преимущества продукта не имеет смысла, это увеличивает время восприятия и путает потребителя. Напротив, визуальная коммуникация должна содержать одну главную идею и оставлять поле для домысливания, формирования собственных эмоциональных связей у покупателя.

Как правило, используя описанные выше стратегии, мы добиваемся необходимого результата по позиционированию, однако, в случае возникновения сомнений в выборе концепции дизайна или коммуникационного сообщения, мы проводим онлайн тестирования уникальным для российского рынка методом тестирования.

Кто выступает в качестве респондентов тестирования и как формируется выборка? И в чем уникальность используемого Вами метода опроса?

Портрет потребителя складывается из множества показателей, которые включают в себя параметры по психографике, образу жизни и частоте потребления товара. Наша методика основана на том, что объектом исследования становится не сам респондент, а концепция. Мы не показываем одному и тому же человеку варианты концепций, потому что сравнительный подход не дает объективных данных. Каждый респондент оценивает лишь один вариант дизайна по определенным параметрам, что позволяет нам получить реальную картину восприятия каждой концепции и сравнить их между собой.

Сейчас все говорят об эффективности digital, оттесняя интернет-маркетинг в его общем понимании на задний план. Какие стратегии построения бренда в эру цифровых технологий Вы используете?

По сути, построение бренда в цифровой среде практически ничем не отличается от классического брендинга. При этом многие компании думают, что создание веб-сайта или приложения с логотипом — это и есть digital-брендинг. Это можно проследить на примерах многих ICO-проектов, блокчейна и так далее. И это превратилось в некую проблему, потому что рынок достаточно свежий и молодой, в него пришло новое поколение, которое отталкивается от скорости. И это логично, потому что главной особенностью digital-брендинга является скорость. Ведь от того, насколько быстро можно создать и упаковать digital-продукт, и насколько быстро ты первым выйдешь на рынок с этим продуктом, зависит успех бизнеса.

Что самое важное?

Начало разработки бренда всегда должно отходить от идейной составляющей, от миссии бренда, роли бренда, характера, от его рациональных и иррациональных преимуществ. Также важно определить портрет целевой аудитории, их интересы, мотивы, драйверы (то, что заставляет купить продукт) и, наоборот, барьеры (то, что останавливает перед покупкой продукта).

Какие еще характерные особенности digital Вы можете выделить?

Визуальная идентификация digital -продуктов также отличается минимализмом, и здесь также важны все элементы: уникальность айдентики, ее масштабируемость и возможность распространяться на все носители.

Второй особенностью digital-брендов, кроме скорости, являются, конечно же, носители фирменного стиля бренда: это преимущественно digital: сайт, интерфейс, интегрированная рекламная компания, соцсети, медийная реклама, интернет-баннеры и так далее. Айдентика digital-продукта должна быть максимально адаптивной и иметь возможность видоизменяться под любые задачи в онлайне.

Оффлайн-маркетинг и digital при позиционировании одного бренда. Насколько методы далеки друг от друга?

Онлайн инструменты продвижения имеют ряд преимуществ по сравнению с оффлайн: скорость внедрения, узкий таргетинг, более точный анализ результатов, возможность оперативно вносить изменения и тестировать гипотезы.

Как передать эмоции через digital-айдентику?

Айдентика в digital имеет даже большие возможности эмоциональной коммуникации, чем оффлайн. Например, анимация и видео-контент способны дополнить визуальный ряд, сделать его живым и еще более привлекательным.

Чем, по-Вашему, полезен кобрендинг? Приведите примеры кобрендинга, которые вдохновляют Вас?

Кобрендинг действительно очень интересный и полезный инструмент для объединения энергий брендов. Он эффективен при одном условии: позиционирование и стратегия брендов, которые вступают во взаимодействие, должны совпадать, и целевая аудитория должна быть максимально близкой.

Так, можно привести примеры кобрендинга компании Red Bull и видеокамер Go Pro. Очень известный проект, который называется Stratos, когда Феликс Боумгартнер прыгнул с космического аппарата на поверхность земли с камерой Go Pro. Он установил несколько мировых рекордов и вызвал такой необычный интерес к своему прыжку. Вся его форма была забрендирована компанией Red Bull. Неслучайно эти два бренда объединились, потому что оба они —яркие представители активного образа жизни и экстремальных видов спорта. Red Bull очень часто спонсирует различные экстремальные виды спорта, например, соревнования по сноубордам.

Еще очень интересный кобрендинг был у компаний BMW и Louis Vuitton. Здесь также важно сказать, что у брендов очень много общего, они оба премиальные, с высоким качеством, у них есть общий клиент. Они сделали компанию, которая была связана с выпуском нового автомобиля BMW I8, и Louis Vuitton в это же время разработал эксклюзивную коллекцию чемоданов, которая очень подходит под стиль самого автомобиля и прекрасно помещается на его сидения.

Каким проектом Репина брендинг Вы гордитесь больше всего?

Это бренд биомолекулярной косметики от псориаза и акне Restet. Мы глубоко исследовали проблему заболевания, отношения к лекарственным средствам и выявили два основных тренда: целевая аудитория не доверяет медицинским препаратам, у многих уже нет надежды на исцеление.

07.08.2018 15:08:00 Винодельня Francis Ford Coppola выпустила партию красного вина в банках

В США появилось в продаже красное вино в 250-миллилитровых металлических банках, выпущенное винодельней, принадлежащей всемирно известному автору «Крестного отца».

Френсис Коппола является не только культовым режиссером, но и достаточно известным и успешным виноделом, входящим в десятку крупнейших поставщиков калифорнийских вин. На сегодняшний день в его собственности находится около 2 тыс. гектар виноградников.

Как винодел, Френсис Коппола стремится к достаточно необычным и революционным решениям. В 2002 году его компания стала одной из первых, освоивших упаковку вина в металлическую тару, а в 2004-м миниатюрные винные банки Sofia Minis получили признание многочисленных поклонников. В 2017 году традиции были продолжены и в продаже появились новые сорта белых вин в банках.

Оценить выпущенное в текущем году красное вино сорта Пино Нуар 2017 Diamond Collection пока могут лишь американские потребители или туристы. В США оно реализуется в групповой упаковке по 4 банки стоимостью 24 доллара.

07.08.2018 08:43:00 В Китае отмечается рост ценовых предложений на ПЭТ Эксперты ICIS отмечают, что в начале августа в КНР зафиксирован рост котировок исходных компонентов для производства полиэтилентерефталата (ТФК, МЭГ и параксилола). Как результат — выросли ценовые предложения на ПЭТ.

В обзоре ICIS также констатируется снижение спотовых цен на китайский ПЭТ — минимальная стоимость тонны полиэтилентерефталата в последние недели колебалась в пределах 1250-1260 долларов, FOB Китай. Аналитики подчеркивают, что с учетом подорожания сырья компании-производители были вынуждены поднять ценовые предложения на конечную продукцию.

На отечественном рынке также отмечается снижение спотовых цен на ПЭТ. Кроме того, в текущем месяце зафиксировано первое с начала года снижение стоимости отпускаемой продукции для контрактных покупателей. Несмотря на ожидаемое снижение спроса, он держится на достаточно высоком уровне. В ценовом обзоре ICIS-MRC отмечается, что, скорее всего, в течение августа дефицит отечественного ПЭТ сохранится.

Источник: www.mrcplast.ru 07.08.2018 00:03:00 Разложение отходов пластика сопровождается выделением парниковых газов

В Гавайском университете утверждают, что отходы пластика не только напрямую загрязняют окружающую среду, но и являются источником выделения метана и этилена, которые относятся к парниковым газам.

Ученые Гавайского университета опубликовали в журнале PLOS ONE результаты исследования, посвященного оценке влияния распада различных видов пластиковых отходов на окружающую среду. В качестве опытных образцов использовались полиэтиленовые пакеты, ПЭТ-тара, пищевые контейнеры и пр.

Дэвид Карл, один из руководителей исследовательской группы, считает, что есть все основания считать пластиковые отходы реальным источником загрязнения атмосферы парниковыми газами. Причем, наибольшую опасность представляет полиэтилен, массово использующийся при производстве одноразовой упаковки. Он выделяет наибольшее количество вредных веществ.

Общее количество парниковых газов, поступающих в атмосферу в результате разложения пластика, пока не озвучивается. Но, ученые обращают внимание общественности, что на сегодняшний день объем произведенного человечеством пластикового мусора измеряется в миллиардах тонн. Большая его часть не подлежит переработке и является серьезной угрозой для окружающей среды.

Сара-Жанна Руайе, ведущий автор исследования, подчеркивает, что постоянно увеличивающееся количество отходов пластика может привести к необратимым изменениям в экологии планеты и в качестве контрмеры предлагает сократить выпуск изделий из пластика, а выпуск одноразовой продукции полностью прекратить.

07.08.2018 00:02:00 Финляндия нарастила производство целлюлозы, бумаги и картона

По сообщению FFIF, производство целлюлозы в Финляндии выросло на 6,4% во втором квартале текущего года по сравнению с показателями 2017 и достигло двух млн тонн.

В сумме за первые полгода 2018 было выпущено 4 млн тонн целлюлозы (плюс 4,8% к прошлогодней цифре). Что касается бумаги и картона то их производство повысилось на 3,7% во втором квартале и составило 2,6 млн тонн. По итогам первого полугодия — на 4,4% до 5,3 млн тонн.

07.08.2018 00:01:00 Новая технология не позволит кетчупу остаться на стенках упаковки

Американские ученые разработали бутылку для кетчупа, которая позволит использовать весь продукт до последней капли. Раньше кетчуп оставался внутри упаковки на ее стенках и неизбежно попадал в мусор, теперь это можно исправить.

По новой технологии стенки пластиковой упаковки пропитываются растительными маслами, совместимыми с пластмассой. Благодаря этому стенки становятся сколькими, и продукт может вытекать с минимальным сопротивлением внутренней поверхности.

Новая технология подходит к половине всех видов пластика, существующего на рынке продуктов питания, и, конечно, в такую упаковку можно помещать не только кетчуп, но и другие соусы с такой же консистенцией. Исследователи отмечают, что используемые для обработки тары растительные масла не позволяют развиваться вредоносным бактериям. Технологию также можно использовать при производстве фармакологической упаковки.

06.08.2018 10:41:00 Компания «Карелия Палп» оказала благотворительную помощь детскому саду «Колосок» в г. Кондопога

Карелия Палп оказала безвозмездную финансовую помощь MДОУ №20 «Колосок» в г. Кондопога. Компания направила на ремонтные работы в «Колосок» 3,5 миллиона рублей.

На выделенные благотворительные средства планируется восстановление некоторых объектов детского сада, в том числе ремонт 5 и 6 пищеблоков, кровли, окон и входных дверей нескольких корпусов. После реорганизации в 2016 году МДОУ «Колосок» стало одним из самых крупных дошкольных учреждений России и включило 13 корпусов, которые каждый месяц посещают свыше 800 детей. Многие из воспитанников сада ­-­ дети работников компании и градообразующего предприятия ОАО «Кондопога».

При выборе объекта для финансирования в рамках программы социальной ответственности, приоритетным направлением компании является помощь местным и региональным властям. Карелия Палп стремится поддержать реализацию социальных и инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества жизни, создание благоприятного социального климата, поддержание достойных условий труда для сотрудников и их семей, а также местного сообщества.

«В этом году, по соглашению с Администрацией Кондопожского района, мы решили отремонтировать детский сад города Кондопога. Реализуя данный благотворительный проект, мы, в первую очередь, ставили цель позаботиться о подрастающем поколении. Ведь наше будущее зависит от того, насколько здоровыми и счастливыми вырастут наши дети. Мы надеемся, что благодаря нашей помощи, в обновлённом детском саду детям будут обеспечены комфорт и безопасные условия для обучения и полноценного развития.» — отметил Демчишин Алексей Михайлович, генеральный директор ООО «Карелия Палп».

ОО «Карелия Палп» — крупнейший в России экспортер газетной бумаги, поставляющий продукцию более чем в 50 стран мира. «Карелия Палп» является одним из крупных мировых поставщиков в сегменте рынка. Компания осуществляет производство газетной бумаги на производственной площадке Кондопожского ЦБК. «Карелия Палп» входит в ТОП-100 крупнейших экспортеров несырьевого сектора (80% бумаги экспортируется). Компания также признана второй в номинации Лучший Экспортер 2016 года по мнению Российского Экспортного Центра.

06.08.2018 10:40:00 Чили приняла закон, запрещающий полиэтиленовые пакеты

Как пишет Sky News, на прошлой неделе, 3 августа, чилийский президент Себастьян Пинера с гордостью объявил, что в стране принят закон об отмене полиэтиленовых пакетов.

Крупные компании-производителя должны будут за полгода избавиться от любой «лишней» упаковки из полиэтилена, исключение составляет упаковка, которая необходима для защиты продукта при хранении и транспортировке.

За несоблюдение закона компаниям придется платить штраф. Пока из стран Латинской Америки Чили — единственное государство, где начал действовать подобный запрет.

06.08.2018 00:29:00 Напитки AERO осваивают аэрозольную упаковку

Дизайнер Рафаэль Майя считает, что необходимо ломать устоявшиеся стереотипы и предлагает оценить напитки AERO в инновационной аэрозольной упаковке.

Португальский стартап AERO Drinks специализируется на выпуске фирменных напитков в оригинальной аэрозольной упаковке. Авторы идеи считают, что распыляемые напитки обладают неоспоримыми преимуществами по сравнению с конкурентами, расфасованными в бутылки или банки. Аэрозольные напитки, по их мнению, позволяют получить более богатые вкусовые ощущения и занимают гораздо меньше места, чем их аналоги в традиционной упаковке.

Вместе с тем, разработчики подчеркивают, что технология производства аэрозольных напитков является достаточно сложной. Разлив напитков в баллоны под большим давлением требует наличия специального оборудования и обученного персонала. Поэтому на сегодняшний день этот проект расценивается, как экзотика и в ближайшем будущем вряд ли сможет составить конкуренцию напиткам в классической упаковке.

06.08.2018 00:09:00 В Казахстане ПЭТ-отходы будут перерабатывать в искусственное волокно

1 августа Жансеит Туймебаев, возглавляющий Туркестанскую область (Казахстан), посетил строящийся завод по выпуску искусственного волокна. Предприятие будет использовать в качестве исходного сырья ПЭТ-отходы.

Глава региона подчеркнул необходимость выполнения всех строительно-монтажных работ в установленные сроки, а также отметил значимость создаваемого предприятия, которое не только обеспечит казахских потребителей искусственным волокном, но и позволит уменьшить загрязнение окружающей среды отходами ПЭТ-тары.

Проектом предусмотрено, что завод ежегодно будет выпускать до 50 тыс. тонн продукции. Работы по созданию высокотехнологичного производства стартовали в 2016 году, по предварительным оценкам в строительство будет вложено порядка 20 млн долларов. На сегодняшний день завершен первый этап организации производства. После введения объекта в эксплуатацию здесь будет создано 200-250 рабочих мест. Строительство завода осуществляется при взаимодействии местных властей с HONGKONG TIANRUN CO…LTD и Green Technology Industries.

06.08.2018 00:02:00 В Петропавловске-Камчатском откроют мусороперерабатывающий комплекс

Компания «Феникс» начала реализовывать проект по созданию современного мусороперерабатывающего комплекса на Камчатке. Местные СМИ сообщают, что инвестиции в создание предприятия составят около 300 млн рублей.

Новый комплекс будет построен рядом с полигоном отходов неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Андрей Кудрин, возглавляющий региональное агентство по обращению с отходами, отмечает, что на площадке уже на протяжении месяца ведутся работы по монтажу оборудования и организации сортировочной линии ТКО. Компания «Феникс» является резидентом СПВ и пользуется всеми предусмотренными преференциями. На полигон рядом с краевым центром ежегодно поступает порядка 200 тыс. тонн мусора.

Гендиректор «Феникса» Дмитрий Белов, в свою очередь, сообщает, что строящийся комплекс должен окупиться в течение 6 лет. Его обслуживание обеспечат 70 сотрудников. Из общей массы поступающего мусора будут отсортировываться отходы пластика, металла, стекла, бумаги и картона. В соответствии с внесенными в законодательство изменениями, эти материалы с будущего года запрещено отправлять на свалку, а необходимо использовать в качестве вторсырья. В результате их переработки компания планирует наладить выпуск полимерной песчаной плитки, топливных брикетов и пр.

Параллельно с монтажом мобильной перерабатывающей станции инвестор работает над проектированием стационарного производственного помещения площадью около 3 тыс. м2 и ожидает выделения еще одного земельного участка. По предварительным оценкам пробный запуск строящегося комплекса состоится в конце лета — начале осени текущего года.

06.08.2018 00:01:00 Самонагревающийся одноразовый стакан изобрел стартапер в Армении

Стаканчики Magicup, способные разогреть содержимое до 72 градусов, даже когда температура воздуха снаружи доходит до -4, изобрел армянский стартапер Мовсес Макарян.

Изобретение представляет собой стакан с двойными стенками, между которыми находятся вещества, способные вступать в химическую реакцию и выделять тепло. Какие именно вещества будут находиться внутри, пока не разглашается, но С. Макарян уверил, что они абсолютно безвредны для человека.

Идея саморазогревающегося стакана не нова, в продаже уже есть керамические кружки, которые разогревают напитки до 60 градусов. Но их можно использовать только в теплое время года, и цена за одну такую кружку очень высока — достигает 80 долларов США, походные модели стоят почти в два раза дороже.

Стаканчики Magicup гораздо дешевле керамических и превосходят их по эксплуатационным свойствам. Однако пока они будут поставляться в заведения общепита, так как восстанавливать их можно только в специальных производственных условиях. Создатели не хотят, чтобы потребители выбрасывали в мусор пластик, который поддается переработке.

03.08.2018 10:27:00 Бруклинский дизайнер предлагает делать чашки и кружки из тыквы

Основатель бруклинской студии Crème Юн Айзаки предложил использовать овощи в качестве исходного сырья для производства биоразлагаемой посуды.

По мнению американского дизайнера, тыква является идеальным материалом для получения самой разнообразной посуды — от стаканчиков до кружек и кастрюль. Он выращивает тыкву в специальных формах, затем вырезает сердцевину и засушивает кожуру. В результате удается получить оригинальную посуду, которая, с одной стороны, является биоразлагаемой, с другой — отличается достаточной прочностью и водонепроницаемостью. Автор идеи подчеркивает, что засушенная кожура тыквы по характеристикам ни в чем не уступает классическому пластику.

Юн Айзаки считает, что в современном индустриальном мире недостаточно используются материалы и идеи, предложенные природой. Посуда из тыквы — одно из подобных решений. При необходимости можно выращивать тыквы в самых разнообразных формах и получать на выходе не только чашки, но и бутылки, кувшины и другую посуду. Это позволит существенно уменьшить количество пластиковых отходов, загрязняющих окружающую среду.

Единственная проблема — смогут ли изделия из тыквы стать массовыми и конкурировать с пластиковой упаковкой. Окончательного ответа на этот вопрос пока нет. Разработчики пока пытаются определиться с особенностями «выращивания» посуды и оценить перспективы промышленного внедрения этой разработки.

03.08.2018 00:08:00 Концерн Kraft Heinz планирует улучшить качество упаковки продуктов

Американский производитель продуктов питания The Kraft Heinz Company планирует до 2025 года организовать реализацию всей выпускаемой продукции в перерабатываемой или биоразлагаемой упаковке.

Как пишет upakovano.ru, представители компании заявили, что готовы использовать самые разнообразные материалы и технологии, позволяющие получить упаковку, не загрязняющую окружающую среду. Гендиректор Kraft Heinz Бернардо Хис подчеркнул, что концерн планирует в ближайшем будущем полностью отказаться от использования одноразового пластика.

Это решение принято в связи с резким ухудшением экологической ситуации, как в США, так и в целом на планете. Одним из возможных путей решения глобальных экологических проблем является переход на упаковку, подлежащую вторичной переработке и разлагаемую в естественных условиях.

The Kraft Heinz Company на сегодняшний день входит в тройку ведущих производителей продуктов питания. По итогам прошлого года совокупный оборот компании превысил 26 млрд долларов.

03.08.2018 00:19:00 В Вологодской области обсудят перспективы создания целлюлозного завода

Компания «СВЕЗА-Лес» анонсировала старт общественного обсуждения проектов строительства на территории Череповецкого района Вологодской области современного целлюлозного завода и полигона для размещения отходов.

ООО «СВЕЗА-Лес» планирует открыть в Вологодской области целлюлозный завод, рассчитанный на ежегодное производство 1,33 млн тонн продукции и обустроить полигон для захоронения отходов.

Согласно утвержденному графику, оценка воздействия реализуемых проектов на местную экологию стартует в сентябре 2018 года и завершится в январе 2019-го. Местные жители смогут принять участие в опросе, воспользовавшись услугами общественных приемных. На общественное обсуждение выносятся разделы проектной документации, посвященные воздействию данных объектов на окружающую среду. Ознакомиться с их содержанием можно со 2 августа текущего года. Прием замечаний и предложений продлится до конца текущего месяца.

Ранее сообщалось, что Группа «СВЕЗА» является ведущим отечественным производителем березовой фанеры. Предприятия группы поставляют свою продукцию в 70 стран мира. Она используется при строительстве и отделке самых различных объектов — от небоскребов до современных поездов.

03.08.2018 00:12:00 Первый магазин без упаковки открылся в Латвии

Магазин, где можно купить товар на развес и унести в своей таре, недавно открыли в Риге. Пока это первый магазин без упаковки в Латвии.

Магазин с говорящим названием Burka («банка» по-латышски) предлагает более двухсот наименований продуктов: чай, кофе, сахар, специи, мед, печенье и многое другое. Также в ассортименте магазина есть хозтовары и косметика. Сейчас магазин работает более чем с 30 поставщиками и отдает предпочтение местным производителям.

Учредитель магазина Мария Солошенко рассказала, что порой 40% от стоимости продуктов покупатель платит только за упаковку. Здесь каждый может на развес купить столько товара, сколько требуется, и унести домой в своей собственной таре: банках, пакетах и т.п. Также Мария поделилась, что скоро в Риге будет открыт еще один магазин без упаковки Turza, который составит конкуренцию Burka.

Оформление магазина внутри полностью состоит из возобновляемых материалов, что подчеркивает идею безотходности. Инвестиции в бизнес составили 20 тысяч евро.

Кстати, свою упаковку в виде бумажных пакетов, магазин все же предлагает непредусмотрительным покупателям.

03.08.2018 00:02:00 Компания Remondis планирует инвестировать в переработку мусора в России

Немецкая компания Remondis заявила о готовности вложить средства в организацию мусоросортировочной линии и создание полигона для сбора и дальнейшей переработки отходов. Конкретный регион реализации проекта и объемы возможных инвестиций пока не уточняются.

На сегодняшний день Remondis является одной из ведущих мировых компаний в сегменте рециклинга. Она имеет большой опыт переработки ТКО, собранных региональными операторами. Компания имеет представительства в 34 странах, а количество официальных филиалов достигает 800. По оценкам независимых экспертов Remondis занимает 4-5 место в мире среди компаний, специализирующихся на переработке отходов.

Светлана Бигессе, возглавляющая российское представительство Remondis, отмечает, что компания на протяжении 8 лет успешно работает на отечественном рынке, обеспечивая сбор и рециклинг ТКО в столице Мордовии. Примечательно, что в России система раздельного сбора ТКО все еще находится в состоянии становления. Однако Remondis уже в текущем году фактически начала выполнять функции регионального оператора и обеспечивать весь комплекс мероприятий по обращению с отходами в Мордовии.

