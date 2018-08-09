Тюменке 34 прописанных эмигранта стоили 110 тысяч штрафа 

Жительница Тюмени заплатит штраф в размере 110 тыс. рублей, за предприимчивость. Она с апреля 25 по июнь 22 текущего года пыталась прописать 34 мигранта. За свои услуги она выручила 27 200 рублей, по решению суда средства так же взысканы.
Она предоставила в отделение по вопросам миграции уведомления о прибытии и размещение на своей жил площади 34 мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Сама же недвижимость досталась по наследству от бабушки и располагалась по улице Самарцева. Дом состоял из двух частей, вторая принадлежала сожителю бабушки. В той части на которой должна была пройти регистрация был сгнивший пол с обвалившимися стенами, однако это не стало помехой, что бы сделать фиктивную прописку.