Во Владивостоке снесут незаконно установленные авторазборку и склад 

Для строительства новых детских учреждений проводился осмотр земельных участков. В ходе проверки было выявлено самовольное установление контейнеров и авторазборок на городской территории.
«», — сообщил глава Владивостока Виталий Веркеенко.
Виталий Веркеенко потребовал немедленно освободить муниципальную землю, вдобавок арендаторам земли назначить выплату компенсации за пользование государственной собственностью.
Разбор незаконных объектов начнётся в ближайшее время, на месте авторазборки появится новый двухэтажный детский сад.