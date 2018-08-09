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Во Владивостоке снесут незаконно установленные авторазборку и склад
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Во Владивостоке снесут незаконно установленные авторазборку и склад 

АиФ-Владивосток 8 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
Для строительства новых детских учреждений проводился осмотр земельных участков. В ходе проверки было выявлено самовольное установление контейнеров и авторазборок на городской территории.
«», — сообщил глава Владивостока Виталий Веркеенко.
Виталий Веркеенко потребовал немедленно освободить муниципальную землю, вдобавок арендаторам земли назначить выплату компенсации за пользование государственной собственностью.
Разбор незаконных объектов начнётся в ближайшее время, на месте авторазборки появится новый двухэтажный детский сад.
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