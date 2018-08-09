Во Владивостоке снесут незаконно установленные авторазборку и склад

Для строительства новых детских учреждений проводился осмотр земельных участков. В ходе проверки было выявлено самовольное установление контейнеров и авторазборок на городской территории.

«», — сообщил глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Виталий Веркеенко потребовал немедленно освободить муниципальную землю, вдобавок арендаторам земли назначить выплату компенсации за пользование государственной собственностью.

Разбор незаконных объектов начнётся в ближайшее время, на месте авторазборки появится новый двухэтажный детский сад.