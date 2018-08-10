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Началась реконструкция 90-летнего железнодорожного моста через Оку на Курском направлении МЖД
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Началась реконструкция 90-летнего железнодорожного моста через Оку на Курском направлении МЖД 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Масштабные работы по реконструкции железнодорожного моста через Оку начались на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе компании.
«В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на Московской железной дороге развернуты масштабные работы по реконструкции металлического моста через реку Оку в районе Серпухова, расположенного на 105 км участка Москва-Курск. В течение трех лет будут укреплены опоры моста, заменены восемь пролетных строений с металлическими фермами, а также проведен комплекс работ по строительству новых объектов путевой инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Уточняется, что замена пролетных строений будет проводиться отдельно по первому и второму главному пути, без остановки движения. Для этого с каждой стороны моста будут возводиться временные строительные сооружения для демонтажа старых и монтажа новых пролетных строений методом надвижки. На время производства работ пропуск поездов будет осуществляться в обе стороны по одному пути, что отразится на графике движения. О датах и длительности технологических окон будет сообщаться дополнительно.
В настоящее время начаты работы по укреплению опор моста и устройству временных строительных сооружений. Завершить работы планируется в первом квартале 2021 г. Инвестиции в проект реконструкции моста составят около 3 млрд руб.
Железнодорожный мост через Оку построен в 1928 г., его длина составляет 550 м, высота в судоходной части реки — 21 м.
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