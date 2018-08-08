Военные саперы обезвредили мины, найденные в центре Волгограда

ВОЛГОГРАД , 8 августа. / ТАСС /. Саперы соединения Южного военного округа (ЮВО) обезвредили две немецкие мины времен Великой Отечественной войны, найденные у жилого дома в центре Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены в центре Волгограда ремонтной бригадой, которая занималась обслуживанием теплосетей", — рассказали в пресс-службе.

Специалисты группы разминирования классифицировали боеприпасы как две немецкие минометные мины 82 мм. Саперы извлекли их из земли и транспортировали на полигон Прудбой, где мины были уничтожены.