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Военные саперы обезвредили мины, найденные в центре Волгограда
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Военные саперы обезвредили мины, найденные в центре Волгограда 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Саперы соединения Южного военного округа (ЮВО) обезвредили две немецкие мины времен Великой Отечественной войны, найденные у жилого дома в центре Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
"Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены в центре Волгограда ремонтной бригадой, которая занималась обслуживанием теплосетей", — рассказали в пресс-службе.
Специалисты группы разминирования классифицировали боеприпасы как две немецкие минометные мины 82 мм. Саперы извлекли их из земли и транспортировали на полигон Прудбой, где мины были уничтожены.
Всего с начала года на территории Волгоградской области саперами ЮВО было уничтожено около 3 тонн взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Спустя 75 лет после Сталинградской битвы (июль 1942 — февраль 1943 года) в регионе продолжают находить авиабомбы, артиллерийские снаряды, минометные, противотанковые и противопехотные мины, гранаты и другие боеприпасы, оставшиеся в земле со времен сражения на Волге.
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