Бутырская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения

Сотрудники Бутырской межрайонной прокуратуры провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения, лицензионного законодательства в аптечном пункте ООО «Ромашки».

— В ходе проверки установлены нарушения требований правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, а так же правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации . Так, помещения аптечного пункта для хранения лекарственных препаратов не оснащены оборудованием (приборами для регистрации параметров воздуха в виде термометров), позволяющим обеспечить их хранение с учетом требований надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов; не ведется документация системы качества на бумажных и (или) электронных носителях; две холодильные установки для хранения лекарственных средств располагаются менее чем в 0,5 метров от стен и другого оборудования, чем затрудняет возможность очистки, дезинфекции, технического обслуживания, а также свободный проход работников; стеллажи (шкафы), предусмотренные для хранения лекарственных препаратов не промаркированы, нарушены правила хранения лекарств, — сообщил источник в ведомстве.

По результатам проверки межрайонный прокурор возбудил в отношении должностного и юридического лица два дела об административных правонарушениях. Постановлениями судов генеральный директор общества и само юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Нарушения устранены, шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. (ск)